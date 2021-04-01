Шоколадная фабрика получила чистый убыток впервые за 6 лет

ЗАО «Шоколадная фабрика Новосибирская», входящая в холдинг «Объединенные кондитеры», в 2020 году получило чистый убыток по РСБУ в размере 10,9 млн рублей, сообщает «Интерфакс».

ЗАО было прибыльным на протяжении 6 лет. В 2020 года фабрика получила чистый убыток в размере 7 млн рублей впервые с 2014 года.

Убытки стали результатом пандемии COVID-19. Карантинные ограничения, по сообщению фабрики, привели «к снижению покупательской способности населения, снижению производства и ухудшению финансового состояния предприятий».

Выручка «Шоколадной фабрики Новосибирская» снизилась на 9,5% до 1,67 млрд рублей, а прибыль от продаж сократилась почти в 2 раза, составив 41,6 млн рублей.

Долгосрочные обязательства компании увеличились с 5,27 млн рублей на конец 2019 года до 80,59 млн рублей на конец 2020 года, а краткосрочные – с 1,18 млрд рублей до 1,21 млрд рублей.

Шоколадная фабрика была открыта в 1942 году, и входит в холдинг «Объединенные кондитеры» с 2009 года. Более 80% продукции компания реализует в Новосибирской области. В ассортименте фабрики 79% составляют весовые конфеты, 8% – конфеты в коробках, 11% – зефир и 2% – новогодняя продукция.