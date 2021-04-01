СМИ: США выводят часть войск из Персидского залива

Президент США Джо Байден поручил Пентагону вывод части американских войск из региона Персидского залива, сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.

Американское издание со ссылкой на свои источники в Белом доме сообщает, что вывод войск из региона Персидского залива является первым этапом по смене стратегии военного присутствия США на Ближнем Востоке на фоне участившихся атак на Саудовскую Аравию со стороны Йемена и Ирака. Вашингтон намерен снять с себя ответственность за оборону территории Саудовской Аравии.

Источники сообщили, что США уже передислоцировали из Персидского залива три батареи ракетных комплексов Patriot, в том числе, и с авиабазы «Принц Султан» в Саудовской Аравии. Кроме того, из залива уйдет американский авианосец, а также радио-локационные подразделения. Источники не исключили что, некоторые подразделения, в том числе, беспилотники и противоракетные установки могут быть передислоцированы в районы контроля за основными стратегическими противниками США, включая Китай и Россию.

WSJ напоминает, на конец 2020 года в регионе находилось около 50 тыс американских солдат. Переброска ракетных батарей, авианосца и других подразделений означают, что регион покинут несколько тысяч военнослужащих. При этом Пентагон еще не решил, какие из американских вооружений могут остаться у Саудовской Аравии.