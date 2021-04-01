Строительство «Северного потока — 2» завершено на 95%

Оператор проекта «Северный поток -2» Nord Stream 2 AG сообщает, что строительство трубопровода завершено на 95%. К настоящему моменту уложено уже 2339 километров протяженности труб, сообщает пресс-служба компании.

«На 31 марта уложено 2339 км (из 2460 км) или 95% газопровода "Северный поток-2". Осталось уложить около 121 км (5%) от общей протяжённости газопровода», - говорится в сообщении Nord Stream 2 AG.

Ранее концерн заявил, что на конец января текущего года оставалось достроить приблизительно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток длинной в 2460 километров. При этом в территориальных водах Дании недостроенными оставались 120 километров, а в германских водах оставалось уложить всего 28 километров.

Ранее сообщалось, что Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии (BSH) отклонило протест двух экологических организаций, которые добивались отмены разрешения на строительство трубопровода «Северный поток — 2» в германской экономической зоне. В январе текущего года Deutsche Umwelthilfe (DUH) и природоохранная организация NABU составили петицию, в которой опротестовывали решение немецкого регулятора, поддержавшего прокладку газопровода в немецкой экономической зоне на отрезке 16,5 километра с сентября по май 2021 года.

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