«РобоФест-Нижний Новгород» готовит молодежь к будущему

Горьковский автомобильный завод, фонд «Вольное Дело», министерство образования Нижегородской области и детский технопарк «Кванториум» с 30 марта по 5 апреля проводят VIII региональный фестиваль «РобоФест-Нижний Новгород». Фестиваль проходит на базе корпоративного университета «Группы ГАЗ» и НГТУ им. Р.Е. Алексеева. В «РобоФесте-НН» принимают участие школьники и студенты из Нижегородской области. Лучшие команды фестиваля будут представлять регион на всероссийских технологических соревнованиях.

Соревнования проходят в рамках общероссийской программы «Робототехника» фонда «Вольное Дело». Цель программы – развитие системы ранней профориентации через участие школьников в учебно-исследовательской и инженерно-проектной деятельности, освоение ими современных инженерно-технических компетенций.

Участники соревнуются по следующим направлениям: «AutoNet 14+», «EcoNet 10+», «Инженерный проект» (школьные и студенческие проекты по решению реальных производственных задач), чемпионат «Юниор-Профи» (направления 10+ и 14+ «Медиакоммуникация», «Прототипирование», «Инженерный дизайн», «Электроника», «Интернет вещей»), конкурс детских технологических предпринимательских проектов «Профстарт». В рамках фестиваля запланированы интерактивные зоны, выставка инженерных и творческих проектов, гуру-лекции для наставников и родителей.

«Важность программы "Робототехника" заключается прежде всего в том, что она дает мощный толчок комплексному развитию детей, формированию у них различных полезных навыков и компетенций, таких как аналитическое и стратегическое мышление, креативность, командная работа, – оценила программу профориентации Ольга Петрова, министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, отметив при этом, что «ГАЗ всегда рядом и помогает реализовывать самые амбициозные и грандиозные проекты».

«Группа ГАЗ» традиционно поддерживает проекты по развитию талантливой молодежи и встраивает их в свою стратегию, потому что мы думаем о будущем. От нового поколения специалистов, которое придет на наши предприятия и примет участие в создании автомобилей будущего, будет зависеть успех нашего общего дела. Поэтому мы создаем активной молодежи с инновационным мышлением все условия для развития, приобретения новых знаний и навыков», – говорит управляющий директор Горьковского автозавода Андрей Софонов.

Под эгидой Горьковского автозавода в VIII региональном технологическом фестивале «РобоФест-НН» выступают молодежные команды Центра изучения цифровых технологий «Техноспейс» и Детского технопарка «Кванториум ГАЗ». Подшефные команды ГАЗа ежегодно занимают призовые места и представляют Нижегородскую область на престижных состязаниях всероссийского и международного уровней.

За время существования программы «Робототехника» в ней приняли участие более 100 000 человек в возрасте от 8 до 25 лет из 75 регионов России. Более трети участников программы стали студентами ведущих технических вузов.

Фонд «Вольное Дело» основан промышленником и общественным деятелем Олегом Дерипаска. Фонд решает социально значимые проблемы, поддерживает отечественное образование и науку, содействует сохранению культурно-исторического наследия России. При поддержке фонда реализовано 500 проектов в 50 российских регионах, его благополучателями стали 90 000 учеников, 4 000 учителей, 8 000 студентов вузов и техникумов, 4 000 ученых, 1 200 учреждений образования, науки, культуры, здравоохранения, спорта и других организаций.