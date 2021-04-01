Торговый оборот между Приморьем и Вьетнамом вырос в 2020-м году на 27%

Торговый оборот между Приморским краем и Вьетнамом в 2020 году увеличился более чем на 27% по сравнению с 2019 годом. Оборот составил почти $66 млн, сообщает «Интерфакс».

В среду, 31 марта заместитель председателя правительства Приморья Константин Шестаков и генеральный консул Социалистической Республики Вьетнам во Владивостоке Нгуен Хоанг Вьет встретились, чтобы обсудить сотрудничество в сферах культуры и экономики.

Шестаков предложил генеральному консулу помощь в поиске торговых партнеров на территории Вьетнама для сотрудничества с торговыми сетями Приморья.

«Мы пока говорим о продуктах питания — фруктах и других продовольственных товарах, чем исконно славится Вьетнам. Сейчас очень удачное для этого время. Выражаем свою готовность к такому взаимодействию. Также нам интересно и экспортное направление. Готовы предложить наших традиционных экспортеров. Хотим попросить вас об ответном шаге в виде организации встречи с компаниями-импортерами или торговыми сетями Вьетнама», — сказал Шестаков, обращаясь к вьетнамскому консулу.

Всего в Приморье планируют реализовать три инвестиционных проекта с участием инвесторов из Вьетнама.

Активизация сотрудничества между Приморским краем и Республикой Вьетнам в минувшем году может объясняться нарушением глобальных логистических цепочек в период пандемии. Кроме того, сотрудничество с Вьетнамом в области плодоовощной продукции указывает на то, что в отношения с этой страной отсутствует санкционная составляющая.