Трамп присоединился к социальной сети Campaign Nucleus

Экс-президент США Дональд Трамп и ряд сторонников Республиканской партии присоединились к новой социальной платформе Campaign Nucleus, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на телеканал Fox News .

Телеканал сообщает, что Campaign Nucleus была создана была создана советником предвыборного штаба Трампа Брэдом Парскейлом в марте 2016 года. Campaign Nucleus позволяет своим пользователям отправлять электронные письма, текстовые сообщения и заявления в средства массовой информации, а также посылать корреспонденцию, используя почтовую службу США. Кроме того, пользователи смогут связываться с представителями власти и общаться в чатах.

В январе 2021 года аккаунты президента США Дональда Трампа были заблокированы во всех широко распространенных в стране социальных сетях – в Twitter, Facebook, Youtube, Instagram и Twitch. В Twitter у Трампа было 89 миллионов подписчиков.

21 марта 2021 года старший советник Дональда Трампа Джейсон Миллер сообщил, что экс-президент создаст собственную социальную сеть.

«Я думаю, что мы увидим, как президент Трамп вернется в социальные сети, вероятно, через два или три месяца, со своей собственной платформой. И это то, что, я думаю, станет самым популярным событием в социальных сетях, это полностью изменит правила игры, и все будут ждать и смотреть, чтобы увидеть, что именно делает президент Трамп», – заявил Миллер в эфире телеканала.

Вчера, 31 марта, Facebook удалил из личного аккаунта Лары Трамп опубликованное ею интервью Дональда Трампа.

Ларе Трамп было отправлено электронное письмо от сотрудника Facebook с предупреждением о том, что «любой контент, размещенный в Facebook и Instagram с выступлениями Трампа, в настоящее время не разрешен на наших платформах (включая новые сообщения с выступлением президента Трампа)», и предупредили, что он «будет удален в случае публикации, что приведет к дополнительным ограничениям для учетных записей, в которых он был опубликован».

Ранее невестка Дональда Трампа Лара Трамп (работающая корреспондентом Fox News), взяла интервью у экс-президента для телеканала и разместила его в своем Facebook.