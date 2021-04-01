В КНР будет создана крупнейшая в мире химкомпания

Власти КНР одобрили слияние двух крупнейших химических компаний Поднебесной.

Речь идёт о Sinochem Group Co. и China National Chemical Corp. (ChemChina). По данным агентства «Интерфакс», Sinochem и ChemChina сливаются в рамках одной холдинговой компании. При этом уже известно, что инвестировать и контролировать объединённую химическую компанию будет государство.

Сделка, которая планировалась несколько лет, сведёт на нет конкуренцию между двумя компаниями и создаст крупнейший в мире химический конгломерат с годовой выручкой более 153 млрд долл.

Известно, что решение о структуре сделки было продиктовано желанием властей КНР избежать разбирательств со стороны Вашингтона, которые спровоцировала бы очередная смена владельца швейцарской Syngenta AG, принадлежащей Sinochem с 2017 года.

Sinochem приобрела Syngenta за 43 млрд долл. Таким образом, сделка стала самым крупным зарубежным приобретением в корпоративной истории Китая. Для её заключения Sinochem пришлось получить разрешения регуляторов более чем в 20 юрисдикциях.

В 2016 году её одобрил американский Комитет по иностранным инвестициям (CFIUS), и очередная смена владельца Syngenta могла бы спровоцировать новую проверку со стороны CFIUS.

Тем самым, как считают в Sinochem, слияние с ChemChina позволит компаниям сэкономить на масштабе бизнеса, а также оптимизировать распределение корпоративных ресурсов.

