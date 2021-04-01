В Кремле рассказали о реструктуризации кредитной нагрузки российских регионов

Дмитрий Песков – руководитель президентской пресс-службы – рассказал о реструктуризации кредитной нагрузки российских регионов.

По словам представители Кремля, в настоящее время власти страны ведут очень активную работу на местах по переводу этих кредитов в более дешёвые по линии государства, чтобы высвободить деньги для реализации планов развития, передаёт РИА Новости.

«Глава государства Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что когда регион наращивает долговую нагрузку за счёт дорогих частных кредитов из коммерческих банков, то фактически этот регион попадает в ловушку этой долговой зависимости, – напомнил Песков. – Поэтому регионам приходится большую часть доступных бюджетных средств тратить на то, чтобы затыкать дыры по этим кредитам».

Кроме того, пресс-секретарь президента добавил, что президент РФ неоднократно критиковал ситуацию, когда при наличии возможности получения более дешёвых кредитов по линии государства, некоторые регионы наращивали долговую нагрузку.

«Сейчас ведётся активная работа по реструктуризации этих кредитов, по их переводу в более дешёвые займы по линии государства и в целом облегчению долговой нагрузки российских регионов и высвобождению средств для планов развития», – резюмировал представитель Кремля.

