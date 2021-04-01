В России с 1 апреля изменился средний размер социальной пенсии

С 1 апреля в России начнется индексация пенсии по гособеспечению, включая социальные пенсии, сообщает агентство РИА «Новости». Данные выплаты будут увеличены на 3,4%, средний размер такой пенсии составит 10,2 тысячи рублей. Индексация затронет 3,9 миллиона россиян, которые получают такие выплаты от государства. На увеличение пенсий из федерального бюджета выделено 12,8 миллиарда рублей.

Социальные пенсии положены россиянам, чей трудовой стаж не позволяет получать те же выплаты на страховой основе. Для граждан, у которых социальная пенсия ниже, чем прожиточный минимум в регионе проживания, предусмотрена соцдоплата, которая позволяет увеличить пенсионное обеспечение до этого уровня.

Параллельно с индексацией социальной пенсии вырастут выплаты от государства участникам Великой Отечественной войны, блокадникам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», военнослужащим, которые проходили службу по призыву. Будут повышены пенсии гражданам, пострадавшим при радиационных или техногенных катастрофах, а также членам их семей, работникам летно-испытательного состава и другим категориям россиян.

