В России за сутки выявили 9,2 тыс. новых случаев COVID

В России за последние сутки коронавирус выявили у 9169 человек, сообщает оперштаб. Вчера, 31 марта, сообщалось о 8275 новых случаях.

Нарастающим итогом в стране за все время эпидемии выявили 4 554 264 случаев заражения. Число безвозвратных потерь достигло 99 233 человек, из которых скончались за последние 24 часа 383 заболевших. Успешно перебороли заболевание 4 176 419, из них были выписаны из российских больниц за последние сутки 10 247 человек. Продолжают лечение 278 612 человек.

Суточный прирост в Москве составил 2151. Столица продолжает оставаться на первом месте среди регионов по заболеваемости. В Петербурге, который находится на втором месте, 710 новых случаев COVID-19, в Московской области - 560. В пятерке - Нижегородская (+290) и Ростовская (+241) области. Наименьшее количество заражений за сутки зарегистрировано в Еврейской АО (+3), в Магаданской области и в Тыве (+1). Ни одного заболевшего в Чукотском АО.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия продолжает оставаться на пятом месте в мире среди стран с наибольшим распространением коронавируса. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 30 млн случаев, далее следуют Бразилия (свыше 12,7 млн), Индия (более 12,2 млн) и Франция (свыше 4,7 млн). В общей сложности в мире выявлено более 128 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 2,8 млн человек.

