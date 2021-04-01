Еноты и енотовидная собака Буба проснулись в Московском зоопарке

В Московском зоопарке после зимней спячки проснулись еноты и енотовидная собака Буба, сообщает пресс-служба зоосада.

«Весна все ярче и сильней – и с каждым часом все слышней. Вот и еноты влились в наш общий хор... Еноты проснулись не одни. С ними вышла из зимнего сна енотовидная собака Буба», - говорится в сообщении. Уточняется, что животные перезимовали хорошо, при этом Буба предпочитает проводить время «не у себя в вольере, а с кем-то из енотовой группы в центральном маленьком домике».

В настоящее время в вольере идет полным ходом подготовка к летнему сезону - высеивается трава, подрезаются кусты, рабочие приводят в порядок жилище енотов. В сообщении говорится, что пока животные питаются умеренно, но в природе они бы тоже имели скромный рацион, «к тому же сразу после зимнего сна важно очень аккуратно дозировать корма».

«В целом, как еноты, так и Буба чувствуют себя отлично», - резюмируют специалисты.

Директор зоосада Светлана Акулова выразила надежду, что «Буба и вся полосатая группа отлично встретят новый сезон, с удовольствием проведут лето и спокойно улягутся в следующий зимний сон».