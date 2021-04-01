Заммэра Ефимов: объем промышленного производства Москвы в начале 2021 года вырос на 11,3%

В январе-феврале объем промышленного производства Москвы вырос на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Основным драйвером роста промышленного производства стало развитие обрабатывающей промышленности, по сравнению с январем-февралем прошлого года объем вырос на 7,6%. Наиболее заметно – в 2,5 раза - увеличилось производство бумаги и бумажных изделий. Также в 2,4 раза выросли объемы производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в том числе в 2,1 раза - выпуск лекарственных препаратов», – сказал заместитель мэра.

Запущенная в Москве программа реновации и ряд других крупных инфраструктурных проектов, связанных с развитием транспортной системы города, также продолжают способствовать повышению спроса на продукцию для строительства. Так, в сегменте готовых металлических изделий рост промпроизводства составил 78,4%, а для неметаллической минеральной продукции, к которой относится, например, бетон, – 68,2%.

«Растут и объемы выпуска электрического оборудования. Его производство увеличилось на 85,5%, а одной из ключевых категорий – электропроводников – в 4,1 раза. Объясняется это, в том числе серьезным увеличением интернет-траффика и нагрузкой на сети в связи с переходом на удаленный режим работы и учебы», – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

По словам, директора Городского агентства управления инвестициями Светланы Ганеевой, устойчивый рост производства достигается, в том числе, благодаря проводимой в городе политике стимулирования инвестиционной активности и сохранения ранее принятых инвестиционных программ. «Например, в прошлом году активно инвестирующие столичные компании, которые осуществляют деятельность в области обрабатывающего производства, получили право на инвестиционный налоговый вычет. Так, предприятия, которым присвоен статус московского инвестора первой или второй категории, могут применять льготную ставку на региональную часть налога на прибыль в размере 12,5% и 8%, соответственно», – добавила она.