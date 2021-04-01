Заммэра Ефимов: с начала года москвичи выкупили у города почти 270 машино-мест со скидкой

В Москве с января до середины марта 2021 года москвичи приватизировали 269 машино-мест в районах жилой застройки. Приобрести гаражи в паркингах у дома без торгов со скидкой в 40% от рыночной стоимости могут только местные жители. Об этом сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественных отношений со ссылкой на заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

«Собственники и наниматели жилья по договорам социального найма имеют преимущественное право приобретения машино-мест: они могут купить парковочные места с 40-процентной скидкой от рыночной стоимости и без торгов. С начала 2021 года москвичи приватизировали таким образом 269 машино-мест рядом с домом, больше всего – на юго-востоке, западе и юге Москвы: 118, 40 и 39 объектов соответственно. Всего за 2020 год было приватизировано 852 таких объекта», – рассказал заместитель мэра.

В случае, когда на один объект несколько претендентов, право его выкупа передается тому жителю, который подал заявку раньше всех.

«Если объекты остаются невостребованными, то они реализуются на городских торгах по рыночной стоимости. Всего с начала года на аукционах было реализовано 900 машино-мест, а за весь 2020 год – 1470 объектов. В отличие от продажи по преимущественному праву, в торгах могут участвовать все желающие. В первом квартале 2021 года больше всего таких объектов приобрели в ЦАО – 486, СВАО – 111 и ЗАО – 106», – отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман.

Машино-места находятся в хозяйственном ведении ГБУ «Жилищник» районов Москвы, ГУП «ЦУГИ» и КП «Управление гражданского строительства».