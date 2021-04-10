7 вопросов о новом законе о контрольно-надзорной деятельности

— В прошлый четверг Минэкономразвития утвердило изменения в проект-спутник закона о контрольно-надзорной деятельности. Это сделано во исполнение указа президента РФ, изданного в 2020 году. Владимир Путин тогда потребовал от госорганов, которые контролируют деятельность предпринимателей, перейти на новые правила. Все федеральные акты должны быть приведены в порядок к 1 июля нынешнего года, региональные и муниципальные — к 1 января 2022 года. Чем прежние нормы оказались плохи, ведь их тоже составляли с целью облегчить предпринимательскую деятельность? Что не срабатывает и почему?

— С 1 июля 2021 года вступает в силу новый системообразующий Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Для гармонизации отраслевых законов с законом о госконтроле в части особенностей проведения контрольной (надзорной) деятельности и был разработан законопроект-спутник. Также для приведения в соответствие с законом о госконтроле вносятся изменения в подзаконные, региональные и муниципальные акты.

Новый закон приходит на смену Федеральному закону от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». В целом Федеральный закон № 294-ФЗ являлся прогрессивным для своего времени и благотворно повлиял на усиление гарантий защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного и муниципального контроля. Главным достижение Федерального закона № 294-ФЗ стало то, что он придал новый импульс систематизации контрольно-надзорной деятельности и установил новые гарантии для предпринимателей.

Вместе с тем, недостатком закона стал довольно широкий перечень видов государственного контроля (надзора) в различных сферах деятельности, полностью или частично исключенных из сферы действия Федерального закона № 294-ФЗ. Закон о госконтроле во многом развивает и систематизирует заложенные в Федеральном законе № 294-ФЗ механизмы осуществления контрольно-надзорной деятельности. В частности, применение риск-ориентированного подхода при проведении плановых и внеплановых проверок, профилактику нарушений обязательных требований, применение дистанционного автоматизированного контроля и т.д.

— О том, что надо перестать кошмарить бизнес, в Кремле и правительстве говорят уже второе десятилетие. Тем не менее, по-прежнему президент требует менять правила. Получается, что законодательство как бы совершенствуется постоянно, но это странным образом не отражается на общей атмосфере в отношениях государства с бизнес-сообществом. Может быть, государство и не очень заинтересовано «дружить» с бизнесом, и все эти очередные реформы, о которых говорит Решетников — просто дипломатические реверансы?

— Государство заинтересовано в повышении предпринимательской активности, поэтому новые формы взаимодействия с бизнесом внедряются. В частности, при активном участии РСПП в 2010 году появилась оценка регулирующего воздействия (ОРВ), позволяющая учитывать мнение предпринимателей при подготовке проектов нормативных правовых актов. В 2015 году постановлением Правительства РФ была введена оценка фактического воздействия (ОФВ) нормативных правовых актов. ОФВ позволяет оценить, насколько эффективно нормативный акт достигает поставленных при его принятии целей, а также сделать вывод о фактических положительных и отрицательных последствиях. В прошлом году процедуры ОРВ и ОФВ и участия в них предпринимательского сообщества были закреплены в Федеральном законе “Об обязательных требованиях в Российской Федерации”.

— Крупный бизнес в самом начале пути ощущал себя в России почти как отдельную ветвь власти, причем государство поощряло его активность, видя в этом процесс создания нового класса собственников, свою социальную базу. Что изменилось в 2000-х, почему? Государство испугалось, что крупный бизнес получил слишком много влияния или сам бизнес где-то перешел какие-то границы? В целом, с какого момента стало возникать ощущение, что бизнес начали «кошмарить»?

— Президент Владимир Путин с первых лет в этой должности установил новый принцип: «равноудаленность всех субъектов рынка от власти». Представителям бизнес-элиты был послан сигнал, что старые «правила игры» отменяются. Однако реализация нового подхода привела к снижению уровня взаимодействия между бизнесом и государством. РСПП выступил консолидатором мнения бизнеса. За основу был положен базовый принцип - выработка, продвижение консолидированной позиции предпринимательского сообщества, защита интересов каждого члена РСПП, если возникнет такая необходимость. За последние десятилетия сформировались новые цивилизованные отношения между властью и бизнесом. Постоянный диалог с властью — встречи предпринимателей с Президентом России, активная работа представителей РСПП в координационных и совещательных органах, образованных Президентом и Правительством России — призван обеспечить более эффективное влияние деловых кругов на процесс принятия государственных решений в интересах предпринимателей и общества в целом.

— Не ощущает ли себя сегодня бизнес в России примерно так же, как себя ощущало «третье сословие» во Франции в последние десятилетия абсолютизма? Только роль тогдашнего дворянства теперь исполняют силовики и госчиновники. Не превратились ли эти два «сословия» в тормоз экономического развития России?

— Согласно ежегодному опросу РСПП, в топ-3 наиболее острых проблем, мешающих предпринимательской деятельности в России, входят: на первом месте - рост тарифов и недостаток квалифицированных кадров; на втором - рост цен производителей; избыточно высокие налоги замыкают тройку наиболее острых проблем для бизнеса, куда относится и чрезмерное контрольно-надзорное давление. Результаты опроса показывают, что несмотря на часто непростые взаимоотношения бизнеса и контрольно-надзорных органов, ситуация не столь драматична.

— Когда представители крупного бизнеса общаются с чиновниками, кто сегодня выступает в роли просителя? Что вообще сегодня понимается под государственно-частным партнерством? Государство и бизнес — партнеры ли или это в лучшем случае сюзерен и вассал?

— РСПП всегда стремился выстраивать партнерские отношения с государством, акивно развивать государственно-частное партнерство. Так, для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции с помощью объединения организационно-технических возможностей крупных промышленных компаний и координации усилий с федеральными и региональными органами власти, а также в целях создания условий для обеспечения стабильности в работе компаний, при РСПП 17 марта 2020 года был создан Координационный совет по противодействию коронавирусной инфекции. Многие предложения Совета вошли в «пакеты мер антикризисной поддержки бизнеса» и нашли отражение в постановлениях Правительства.

В целях упрощения ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности в различных сферах экономики, распоряжением Правительства РФ от 17 января 2019 года № 20-р утверждён план «Трансформация делового климата» (ТДК). Второй пакет ТДК утвержден распоряжением Правительства от 17 января 2020 годв № 19-р. Он учитывает предложения, сформированные на площадках экспертных групп по таким направлениям, как подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, градостроительная деятельность и территориальное планирование, таможенное администрирование, содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, корпоративное управление и ряд других.

Бизнес принимал участие в подготовке Общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике. В Общенациональный план был включен ряд предложений РСПП, в том числе по стимулированию инвестиционной активности компаний.

— По словам главы МЭР Михаила Решетникова, новые правила делают упор на профилактику, а не на наказание. Но сама постановка вопроса о профилактике нарушений звучит так, словно в отношении к бизнесу, как в отношении к какому-нибудь трудному подростку, действует презумпция виновности…

— Старая модель измерения эффективности деятельности контрольно-надзорных органов базировалась в основном на количестве выявленных нарушений. Чем больше найдено нарушений, тем орган — эффективнее. Зачастую контролеры были заняты выявлением формальных нарушений, например ошибок в ведении отчетности. Предполагается, что новые принципы взаимодействия бизнеса с контролирующими органами будут основываться на предотвращении нарушений. Контролер должен, прежде всего, помогать предпринимателю, соблюдать обязательные требования, а не только наказывать за их нарушение. И закон о госконтроле ориентирован на это.

— Анонсированные министром новые процедуры и новые подходы изменяют регулирование по 123 видам контроля — 87 видов федерального, 29 видов регионального, один вид лицензионного, а также семь видов муниципального. При этом он сообщил, что в 2020 году число проверок снизилось с полутора миллионов годом ранее до 790 тысяч. Означает ли этот факт «удлинение поводка» для бизнеса, или он стал результатом упомянутой «ковидной реальности», когда число проверок сократилось вслед за сокращением деловой активности и числа самих бизнесов? Не ожидаете ли вы, что когда пандемические ограничения будут полностью сняты, предпринимателей снова начнут проверять-контролировать с прежним рвением?

— В 2020 году действовал мораторий на проведение плановых проверок, в результате количество проверок действительно снизилось. Мы надеемся, что внедрение новой системы контроля-надзора позволит сократить количество проверок.

— Сама цифра — 123 вида проверок — выглядит пугающе. А согласно вступающему с 1 июля в силу закону «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ» вводятся семь новых профилактических и девять контрольно-надзорных мероприятий. В сумме, если размазать на год, получается по одной проверке раз в три дня, включая выходные и праздники. Нет ли в целом ощущения, что все те новшества, которые МЭР презентовал в четверг, на самом деле носят косметический характер и не затрагивают отношения государства к бизнесу как к дойной корове?

— Увеличенное количество профилактических и контрольно-надзорных мероприятий позволит осуществить тонкую настройку конкретного вида контроля над объектами. Согласно новому законодательству частота и виды контрольно-надзорных мероприятий будут напрямую зависеть от уровня опасности объекта. В частности, для объекта низкого риска исключается плановый контроль.