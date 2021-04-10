Австрия готова к закупкам «Спутника V»

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что переговоры о закупках российской вакцины от коронавируса «Спутник V» «фактически подошли к концу», сообщает «Интрерфакс» со ссылкой на издание Kurier.

«Закупка для нас возможна», – сказал австрийский канцлер. По его словам, речь идет об 1 млн доз вакцины.

6 апреля Себастьян Курц заявил, что переговоры о возможной покупке российской вакцины от коронавируса "Спутник V" находятся в финальной стадии.

7 апреля премьер-министр Баварии и возможный кандидат от блока ХДС/ХСС на пост федерального канцлера ФРГ Маркус Зёдер объявили о планах закупить 2,5 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По словам министра здравоохранения Баварии Клаус Холечек заявил, что в течение 2021 года может начаться производство «Спутник V» на заводе в баварском городе Иллертиссен. При этом Холечек охарактеризовал российскую вакцину как «высокоэффективную».