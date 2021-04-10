CNN: 40% морских пехотинцев США отказываются от вакцинации против коронавируса

Почти 40% морских пехотинцев США отказываются от вакцинации против Covid-19, сообщает телеканал CNN.

По состоянию на 8 апреля около 75,5 тыс морских пехотинцев получили вакцины, включая полностью вакцинированных и частично вакцинированных военнослужащих. Около 48 тыс морских пехотинцев отказались от вакцинации, что составляет 38,9%. Еще 102 тыс морских пехотинцев вакцины пока не были предложены.

Американские военные заявляют, что треть военнослужащих отказываются от вакцинации, но цифры показывают, что это больше «Мы полностью понимаем, что широкое признание вакцины против Covid-19 предоставляет нам лучшие средства для победы над пандемией. Ключом к борьбе с пандемией является укрепление доверия к вакцинам», – заявила CNN пресс-секретарь Корпуса морской пехоты полковник Келли Фрушур.

В прошлом месяце CNN сообщило, что процент отказа от вакцинации среди военнослужащих может приближаться к 50%, что заметно выше, чем 33% цифра, которую публично использовали чиновники обороны.

Военное руководство не может сделать вакцины обязательными, потому что у них есть разрешения на использование только в экстренных случаях от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Это означает, что военнослужащие, которым требуется сделать ряд других прививок, имеют возможность отказаться от прививок для защиты от Covid-19. Официальные лица заявляют, что большая часть нерешительности в отношении вакцины проистекает из опасений по поводу скорости, с которой вакцины были разработаны, и опасений по поводу побочных эффектов.

По сообщению газеты Wall Street Journal в США 9 апреля были закрыты два центра массовой вакцинации от коронавируса препаратом компании Johnson & Johnson из-за побочной реакции, выявленной у нескольких десятков привитых граждан, В штате Северная Каролина центр вакцинирования приостановил деятельность после 18 случаев побочных эффектов среди людей, получивших инъекцию. Четыре человека были госпитализированы для обследования. Центр вакцинации в штате Колорадо приостановил свою деятельность после того, как на побочные эффекты пожаловались более десяти человек.