Гинцбург надеется на пожизненный иммунитет от «Спутника V»

Руководитель центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что рассчитывает на то, что действие отечественной вакцины от COVID-19 «Спутник V» будет пожизненным.

«У меня есть надежда, что наша вакцина будет действовать не год-два, а пожизненно, – цитирует специалиста агентство «Интерфакс». – Укололся два раза, ну и живи там спокойно – 5 лет, 10 лет и дольше. Как я говорю, я свои антитела в завещании оставлю своим потомкам».

По словам Гинцбурга, в рамках специального исследования тех, у кого упадет уровень антител, вакцинируют повторно, чтобы проверить сроки выработки иммунного ответа.

«Если у них антительный ответ будет восстанавливаться до защитного на вторые-четвёртые сутки, значит, у них образовались клетки памяти, что означает, что иммунный ответ у них после первичной вакцинации сохранился», – резюмировал глава центра им. Гамелеи, добавив, что эти исследования будут проводиться в течение 1,5 лет.

Напомним, в настоящее время в России зарегистрировано три вакцины от коронавирусной инфекции нового типа. Первым в мире препаратом такого типа стал «Спутник V», разработанный Центром им. Гамалеи и одобренный российским Минздравом 11 августа 2020 года. По данным разработчиков эффективность препарата составляет 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%.

Также в октябре 2020 года в России был зарегистрирован препарат «ЭпиВакКорона», а в феврале текущего года «КовиВак». Массовая вакцинация началась в России в январе этого года.