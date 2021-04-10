Глава Евросовета заявил о разногласиях в ЕС из-за «Спутника V»

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил о разногласиях в ЕС по вопросу возможных закупок российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на издание Handelsblatt.

«Давление на политиков велико. Люди становятся нетерпеливыми, они хотят вакцинироваться. Поэтому правительства хотят сделать все возможное. Что касается «Спутник V», среди государств-членов ЕС существуют разногласия и различная степень чувствительности», – сказал Мишель в интервью изданию Handelsblatt.

Чиновник добавил, что с его точки зрения решение проблемы заключается в увеличении производства вакцины в ЕС и ускорении поставок. «Если мы в течение следующих нескольких недель еще больше ускорим производство, Европа станет ведущим, а может быть, даже крупнейшим в мире производителем вакцин», – сказал глава Евросовета.

Вчера, 9 апреля, министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что регистрация российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для применения в ЕС зависит от того, когда российская сторона предоставит Европейского агентства лекарственных средств (EMA) все необходимые данные, сообщило Deutsche Welle.

При этом министр отметил, что правительство Германии в последнее время получило множество предложений о поставке «Спутника V» со стороны посредников. «Однако если мы будем заказывать, то сделаем это напрямую у производителя», – сказал Шпан. При этом министр добавил, что переговоры о поставках препарата с российской стороной уже ведутся.

7 апреля премьер-министр Баварии и возможный кандидат от блока ХДС/ХСС на пост федерального канцлера ФРГ Маркус Зёдер объявили о планах закупить 2,5 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По словам министра здравоохранения Баварии Клаус Холечек заявил, что в течение 2021 года может начаться производство «Спутник V» на заводе в баварском городе Иллертиссен. При этом Холечек охарактеризовал российскую вакцину как «высокоэффективную».