«Известия»: авиасообщение с Турцией может быть ограничено с 12 апреля

Авиасообщение России с Турцией могут ограничить с 12 апреля сроком на месяц из-за ситуации с коронавирусом, сообщает газета «Изаестия» со ссылкой на свои источники в Минтрансе и у туроператоров.

Полного прекращения авиасообщения, как с Великобританией, не ожидается.

Ограничения будут представлять собой запрет на чартерные рейсы. При этом предполагается сохранение части грузопассажирских вывозных рейсов. Кроме того, возможно введение 14-дневного карантина для прибывающих из Турции граждан.

За последний месяц ежедневное количество инфицированных в Турции выросло более чем в три раза. Если в период с 1 по 10 марта фиксировалось от 10 тыс до 15 тыс случаев инфицирования коронавирусом в сутки, то в начале апреля это число составляло более 40 тыс в день. А последние три дня в стране фиксируется более 55 тыс случаев инфицирования коронавирусом.

Всего с начала пандемии в Турции было инфицировано коронавирусом 3,75 млн человек, 33,4 тыс пациентов скончалось.

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