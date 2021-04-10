Компания Alibaba оштрафована Китаем на рекордные 2,7 млрд долл.

Регулятор Китая оштрафовал компанию Alibaba на 18,22 млрд юаней (2,78 млрд долл.). В государственно управлении по контролю за рынком Поднебесной объяснили, что причиной штрафных санкций стало нарушение антимонопольного законодательства.

Согласно заявлению, опубликовано на сайте регулятора КНР, выдержки из которого публикует ТАСС, установлено, что компания проводила политику, принуждающую потребителя пользоваться своими услугами без права выбора, что крайне негативно отразилось на конкурентной среде рынка электронной коммерции Китая.

Власти Поднебесной начали антимонопольное расследование в отношении Alibaba в конце декабря. В частности, проверялась политику «принудительной эксклюзивности» компании, в том числе требование Alibaba к своим партнёрам не работать с ее конкурентами.

«Эта компания должна прекратить нарушать национальное законодательство, размер штрафа составит 4% процента от объёма её продаж в 2019 году на территории КНР, который составил 455,71 млрд юаней (69,67 млрд долл. по текущему курсу). Alibaba должна выплатить 18,22 млрд юаней (2,78 млрд долл.)», – говорится в заявлении регулятора.

Таким образом, данный штраф стал крупнейшим в истории страны. Предыдущий рекордный штраф в размере 975 млн. долл. заплатила компания Qualcomm, обвиненная в недобросовестной конкуренции. Было это ещё в 2015 году.

На информации о штрафе уже отреагировали в самой компании. Так, в письме Alibaba к клиентам и партнёрам, отмечается, что наказание стало важным шагом для обеспечения честной рыночной конкуренции и качественного развития экономики интернет-платформ, оно служит предупреждением и стимулом для других таких же компаний.

Наша справка

Alibaba Group – крупнейшая интернет-компания Китая, которая работает в сфере электронной коммерции с 1999 года. Группе принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок таких, как AliExpress, Alibaba Pictures, Tmall и Taobao.

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