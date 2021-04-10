Коронавирус в России: за стуки в стране выявили ещё 8,7 тыс. заболевших

В РФ за последние сутки выявили 8 704 новых заболевших коронавирусом. Всего к утру субботы, 10 апреля число заразившихся COVID-19 в стране составило 4 632 688, передаёт оперативный штаб.

За время пандемии от коронавируса в России излечились 4 258 688 человек, из них 9 579 за минувшие сутки. Жертвами ковида за весь период эпидемии в РФ стали 102 649 человек, из них 402 за последние 24 часа.

По числу новых заболевших продолжает лидировать Москва – в столице за сутки выявили 2 006 случаев коронавируса. На втором месте Санкт-Петербург (+699). Замыкает тройку «лидеров» Подмосковье (+587). Далее следуют Нижегородская область (+245) и Ростовская область (+240).

Ранее сообщалось, что глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что рассчитывает на то, что действие отечественной вакцины от COVID-19 «Спутник V» будет пожизненным.

«У меня есть надежда, что наша вакцина будет действовать не год-два, а пожизненно. Укололся два раза, ну и живи там спокойно – 5 лет, 10 лет и дольше. Как я говорю, я свои антитела в завещании оставлю своим потомкам», – подчеркнул он.

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