Mazda CХ-30: кроссоверы вместо хэтчбеков

Россия из страны седанов стремительно превращается в страну кроссоверов: если на рубеже 2010-х на продажи авто с типом кузова седан приходилось более 60% продаж всех новых автомобилей, то по итогам прошлого года эти показатели снизились примерно наполовину. По данным аналитического агентства «Автостат», в 2020 г. в России 439 тыс. покупателей сделали выбор в пользу автомобилей в кузове седан, что составляет 29,5% от всех продаж на рынке. Зато машин в кузове универсал (к этому типу относятся кроссоверы) было продано 776 тыс., что составляет уже 52% всего рынка. Третий по популярности тип кузова — это авто с кузовом хэтчбек и лифтбек (258 тыс. или 17%), совсем нишевые позиции занимают пикапы (8,8 тыс., 0,6%), и, наконец, купе, кабриолеты, родстеры, которые в прошлом году были проданы в числе 3,3 тыс. единиц, занимают мизерную долю рынка в 0,2%.

Движение рынка в сторону кроссоверов наглядно иллюстрирует развитие японской марки Mazda в России. В конце прошлого года компания объявила о том, что прекращает продажи в РФ модели гольф-касса (размерный класс С) — Mazda3. Поклонники этой машины не без оснований восприняли данное события, как конец целой эпохи: в своё время Mazda3 была крайне популярна на российском авторынке, как и другие модели этого класса, продажи которых лидировали в рейтингах продаж: достаточно вспомнить модель Ford Focus, которая несколько лет была самой продаваемой в России иномаркой. Но времена меняются, потребители всё больше понимают, что особенно для сложных российских условий более практичны такие машины, как кроссоверы. И в том числе и такая компания, как Mazda реагирует на такую трансформацию клиентских предпочтений.

Лучше меньше и лучше

Mazda CX-30 была представлена на Женевском автосалоне еще весной 2019 г., и вот в нынешнем году добралась до российского авторынка. В модельном ряду компании в России этот автомобиль занял третье место в списке кроссоверов после большой полноразмерной СХ-9 и среднеразмерной СХ-5 (помимо кроссоверов у Mazda в России еще остался большой седан размерного D-класса Mazda6).

То, что в том числе и новые автомобили многие клиенты «покупают глазами» подтверждает Андрей Глазков, директор по маркетингу Mazda Motor Rus. Согласно исследованию компании, по итогам прошлого года в 75% случаев главной причиной приобретения машин Mazda в России был привлекательный дизайн (в 2012 г. этот показатель равнялся 45%). Помимо этого, другими причинами выбора марки в ушедшем году были финансовые условия и высокие характеристики управляемости.

Что же касается старта Mazda CX-30 в России, то, по словам Андрея Глазкова, за первые два месяца продаж новой модели маркетологов удивило, что 48% спроса пришлось на топовую комплектацию Supreme. Также абсолютное большинство покупателей нового СХ-30 ранее не владело автомобилем Mazda, 68% клиентов этой модели стали женщины, средний возраст покупателя составил 39 лет.

С претензией на премиум

Субкомпактные кроссоверы внедряют в свой модельный ряд многие автомобильные бренды, как в премиальном, так и в массовом сегменте — достаточно вспомнить недавнее появление российском рынке таких моделей, как Skoda Karoq и KIA Seltos.

Mazda в последние годы претендует на премиальное восприятие своего бренда, она старается транслировать покупателям, что марка — это уже не массовые автомобили, а машины несколько возвышающиеся над массовым сегментом. Поднятся над конкурентами японцы пытаются прежде всего с помощью броского дизайна: последние модели Mazda выполнены в фирменной стилистике Kodo, которая подразумевает изящные обводы, напоминающие природные линии, отказ от всех лишних элементов дизайна, динамичную игру света и теней на всех поверхностях кузова.

В фирменном стиле Mazda выполнена и новая CХ-30, которая, действительно, смотрится броско и эффектно. Для России Mazda CХ-30 оснащается двухлитровым бензиновым двигателем (мощность 150 л.с.), который создан на основе маздовских технологий Skyactiv и сочетается с механической или автоматической коробкой передач, а также передним или полным приводом. Одновременна новинка уже в базовой комплектации включает в себя, например, проекционный дисплей на лобовое стекло, качественную аудиосистему с восемью динамиками, датчики дождя и света, а также электронную систему GVCPlus, которая помогает стабилизировать автомобиль в крутых поворотах. Ну а на старшие версии дополнительно предлагают климат-контроли, электроприводы кресел, легкосплавные диски, автоматическую багажную дверь и бесключевой доступ в автомобиль.

Во время тест-драйва из Краснодара в Сочи драйверские повадки CХ-30 особенно ярко проявили себя на крутых дорожных серпантинах — машина четко вписывается в поворот и держится в нем уверенно без кренов и необходимости подруливания. В знаменитых сочинских пробках хорошо проявила себя система помощи движения CTS, которая является частью адаптивного круиз-контроля и автоматически подстраивает скорость для соблюдения дистанции до впереди идущего автомобиля. По сути, в данном случае машина сама двигается в транспортной пробки и это сильно помогает не уставать в транспортном заторе.

Критике в СХ-30 можно подвергнуть разве что тесноватые сидения сзади — двоим взрослым людям на заднем сидении сидеть в машине тесновато. Но именно компактность — привлекательность автомобиля для определенной категории клиентов. На самом деле Mazda CХ-30 даже короче, чем Mazda3 — при одинаковой ширине машина имеет длину меньше на 6,5 см, а колесная база у неё еще меньше — на 7 см. Это позволяет авто быть более маневренным в тесном мегаполисе, его, например, удобнее парковать в тесном пространстве, чем ту же Mazda СХ-5 и уж тем более, чем СХ-9.

Правда, напрашивающаяся потребительская логика, что за автомобиль меньшего размера можно платить и меньшую цену в случае с СХ-30 почти не работает: на российском рынке новая модель предлагается за цену, которая начинается с отметки в 1,66 тыс. руб., в то время, как СХ-5 стоит всего на 100 тыс. руб. дороже — от 1,77 тыс. руб. Но даже такая минимальная разнице в цене, похоже устраивает покупателей. По словам Андрея Глазкова, за первые два месяца продаж новый СХ-30 был приобретен в количестве 825 единиц, что превзошло ожидания представителей японской компании.