Роскомнадзор потребовал от Facebook снять ограничения с трансляции, посвященной полету Гагарина в космос

Роскомнадзор направил в Facebook письмо с требованием снять все ограничения с трансляции прямого эфира, посвященного 60-летию полета в космос Юрия Гагарина.

«9 апреля российское СМИ Russia Today проводило прямой эфир совместно с космонавтами Андреем Борисенко, Сергеем Рязанским и Анной Кикиной, который транслировался на официальном аккаунте RT в социальной сети Facebook, но был заблокирован администрацией интернет-платформы под предлогом нарушения авторских прав.

Подобные действия американской интернет-компании вновь нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и являются актом цензуры, ограничивающим доступ к материалам о достижениях России в космосе, развитии отечественных технологий и науки, позволивших осуществить первый в истории полет человека в космос», – сообщает сайт Роскомнадзора.