Россия с 12 апреля может ограничить авиасообщение с Турцией

С понедельника, 12 апреля может быть ограничено авиасообщение между Россией и Турцией.

По данным газеты «Известия», которая ссылается на источники в Минтрансе и крупнейших туроператоров страны, такое решение будет принято из-за сложной коронавирусной ситуации в Турции.

Предположительно, ограничения будут представлять собой запрет на чартерные рейсы, а также возможно введение 14-дневного карантина для пребывающих в Россию из Турции. При этом предполагается сохранение некоторых грузопассажирских вывозных рейсов.

Напомним, по данным Минздрава Турции, 8 апреля в стране был установлен антирекорд по числу новых заболевших COVID-19 – суточный прирост заражения коронавирусом составил более 55 тыс. Предыдущий антирекорд в республике был зафиксирован сутками ранее – 54 740.

В России же за последние сутки выявили 8 704 новых заболевших коронавирусом. Всего к утру субботы, 10 апреля число заразившихся COVID-19 в стране составило 4 632 688.

За время пандемии от коронавируса в России излечились 4 258 688 человек, из них 9 579 за минувшие сутки. Жертвами ковида за весь период эпидемии в РФ стали 102 649 человек, из них 402 за последние 24 часа.

По числу новых заболевших в России продолжает лидировать Москва – в столице за сутки выявили 2 006 случаев коронавируса. На втором месте Санкт-Петербург (+699). Замыкает тройку «лидеров» Подмосковье (+587). Далее следуют Нижегородская область (+245) и Ростовская область (+240).

Отдых в Турции 2021, последние новости: "Закрытие Турции и Танзании отбивает охоту к загранице"