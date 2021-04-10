Der Spiegel объяснил, почему встреча ЕС и Турции закончилась скандалом

По мнению ряда немецких и французских СМИ, недавний "диванный скандал", который произошел на встрече высших должностных лиц ЕС и Турции в Анкаре стал следствием плохих отношений между председателем Евросовета Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен.

Западные СМИ поспешили обвинить президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в провоцировании крайне неприятного дипломатического инцидента, который случился на этой неделе в Анкаре. Якобы турецкими властями было спланировано "унижение" Урсулы фон дер Ляйен, чтобы продемонстрировать их отношение к ЕС.

Напомним, на видео, которое попало в интернет, Шарль Мишель, Эрдоган и фон дер Ляйен заходят в зал переговоров, где подготовлены два кресла рядом с турецким и европейским флагами. Мишель и Эрдоган занимают эти два кресла, а фон дер Ляйен остается на ногах, разводя руками и выражая недоумение. В результате, как видно на видео, главу ЕК посадили на диван, который стоял сбоку и где обычно находятся помощники первых лиц.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу позже заявил, что визит фон дер Ляйен и Мишеля, вызвавший вопросы у европейской стороны, был организован с учетом протокольных предложений ЕС. По его словам, "такое расположение стульев было организовано в соответствии с предложениями ЕС".

Однако такое объяснение не устроило европейские столицы и с жестким заявлением в адрес Эрдогана выступил премьер Италии Марио Драги.

Однако по мнению влиятельного немецкого журнала Der Spiegel, скандал произошел по вине самих европейцев.

В статье под названием «Как ЕС выставил себя на посмешище на мировой арене» виновником конфуза назван Шарль Мишель, а не турецкая сторона, которая выполнила все требования протокольных служб ЕС.

В статье Der Spiegel отмечается, что СМИ получили возможность наблюдать «за сценой причудливой борьбы за власть» между Мишелем и фон дер Ляйен, которая в итоге обернулась фиаско.

В статье говорится, что в течение нескольких месяцев между двумя лидерами ЕС существовали значительные разногласия, особенно по внешнеполитическим вопросам. Мишель, как сообщается, требовал больших полномочий, которые ограничивались проведением саммитов ЕС, а фон дер Ляйен настаивала на том, чтобы взять в свои руки геополитическую повестку, вопросы торговли и регулирования.

При этом команда протокола фон дер Ляйен не приехала в Анкару из-за пандемии COVID-19, в то время как службы Мишеля прибыла в турецкую столицу и согласовала протокольные условия перед встречей с Эрдоганом.

Причем, как утверждает Der Spiegel, скрытый конфликт между "партиями" Брюсселя уже проявлялся ранее на других саммитах.

Что касается встречи в Анкаре, здесь перед рабочим ужином европейская сторона попросила поменять кресло для фон дер Ляйен на более высокое, что было незамедлительно исполнено турецкими службами.

В свою очередь, в статье французской газеты L'Opinion говорится, что Турция стала «жертвой» ссоры между тяжеловесами ЕС.

Реальность сильно отличалась от того, как европейские СМИ и политические круги, «враждебно настроенные по отношению к Анкаре», представили ее, отметила газета. Турция стала «побочной жертвой мелких ссор в Брюсселе».

И в то время как отношения Брюсселя и Турции налаживались в последнее время, политические разногласия внутри руководства ЕС росли.

Газета заметила, что Мишель продолжал "тихо сидеть" перед стоящей фон дер Ляйен, пока ей не предложили место.

Член Европейского парламента от правоцентристской Республиканской партии Франции Арно Данжан объяснил произошедший конфуз в Анкаре в интервью газете.

«Их отношения (Мишеля и фон дер Ляйен) были основаны на ненависти с первого дня! Турецкий эпизод - только самый заметный инцидент, но между ними и их командами почти ежедневно происходят инциденты. Протокол, общение, представительство ... Это постоянная борьба», - отметил депутат.

При этом в Брюсселе продолжают спорить о том, кто имеет более высокий статус по протоколу - глава Еврокомиссии или президент Совета ЕС.