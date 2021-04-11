Китай заявил о низкой эффективности своих вакцин от коронавируса

Глава Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу заявил, что китайские вакцины от коронавируса «не предоставляют очень высокого уровня защиты» и предпочтительно их комбинировать, чтобы повысить эффект, сообщает Deutsche Welle.

«Сейчас официально рассматривается вопрос, следует ли нам использовать вакцины различных технических производств для процесса иммунизации», – сказал Фу.

В ходе клинических испытаний в Бразилии было установлено, что эффективность препарата китайской фармацевтической компании Sinovac Biotech Ltd от инфицирования коронавирусом составляет 50,4 %. Однако, по данным самой компании, тяжелое течение COVID-19 препарат предотвращает на 80 процентов. Две другие вакцины китайской корпорации Sinopharm демонстрируют эффективность в 79,3% и 72,5 %. Соответствующий показатель вакцины китайского биофармацевтического гиганта - CanSino – на отметке в 65%.

Использование иностранных препаратов для прививок от коронавируса в КНР пока не одобрено. Чиновник заговорил о преимуществах западных вакцин по технологии мРНК. «Все должны учитывать те преимущества, которые вакцины мРНК могут принести для человечества. Мы должны внимательно следить за этим, а не игнорировать только потому, что у нас уже есть несколько типов вакцин», – заявил Фу.

Чиновник сообщил, что по состоянию на 2 апреля обе дозы вакцины от коронавируса в Китае получили 34 млн человек и около 65 млн человек - минимум одну. Население Китая состаляет 1,4 млрд человек.

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