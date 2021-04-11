Песков раскрыл темы послания Путина Федеральному Собранию

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию может говорить о мерах поддержки экономики и социальной сферы, пострадавших от кризиса на фоне пандемии, сообщает «Интерфакс».

«Надо компенсировать то проседание, которое имело место. Проседание по всем параметрам, будь то экономика или социальная сфера. И не просто компенсировать, а нужно переходить к развитию... Очевидно, что, так или иначе, об этом пойдет речь в послании. Какие-то системные меры поддержки. Президент всегда традиционно об этом говорит. Я думаю, что нельзя исключать, что будет это и в этом году», – сказал Песков в интервью телеканалу «Россия 1».

Песков отметил, что мир сейчас находится в непростом периоде. «Это период выхода из ковидного кризиса, при том понимании, что и кризис-то как таковой, он же еще не закончился. И мы только на выходе», – добавил пресс-секретарь президента.

При этом, по мнению Пескова, некоторые части послания Путина Федеральному Собранию могут быть неожиданными для руководителей разных уровней и лиц, которые принимали участие в его подготовке. Он объяснил, что, как правило, в день, предшествующий оглашению послания, или в последнюю ночь президент дописывает свою речь. В результате в тексте появляются целые страницы, «которые потом во время оглашения те, кто участвовал в подготовке, с удивлением слышат вместе с остальными».

«Это же не значит, что кто-то гонится за сенсационностью. Вовсе нет. Поскольку это послание президента, то и он является автором. И до последней минуты, вот до последней ночи он, естественно обдумывает. И если он считает необходимым, он вносит корректировки какие-то, дополнения прямо по ходу самостоятельно», – пояснил Песков.

Послание Президента Федеральному собранию 2021

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