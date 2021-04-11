Прогноз погоды на май: Россию ждут сюрпризы

Переменчивость погоды порядком утомила россиян: апрель богат на сюрпризы и непредсказуемые климатические катаклизмы, май уже на пороге, но пока нельзя точно сказать, что принесёт с собой последний месяц весны.

Правда, синоптики уже сейчас предупреждают, что накануне лета мы всё-таки насладимся теплыми майскими праздниками – хорошая новость для тех, кто мечтает выбраться на семейный уикенд или просто отдохнуть от тяжёлых пасмурных будней.

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Но вот затем погода в очередной раз внесёт омрачающие коррективы, что сделает заключительный весенний месяц не особо послушным. При этом синоптики в открытую говорят: «Россию ждут сюрпризы». После таких изречений становится как-то не по себе и хочется снова вытащить шубу с антресолей, а из кладовки валенки – так, на всякий случай, мало ли что.

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Но, давайте посмотрим, что нам обещают метеорологи в мае 2021 и чего ожидать от погоды в разных регионах нашей страны. Может все не так уж и плохо?

Прогноз погоды на май в Москве и Подмосковье

Май в столице, по прогнозу синоптиков, окажется на удивление спокойным и безветренным, но всё-таки без сюрпризов не обойдется: погода будет умеренно прохладной – термометры едва ли превысят отметку в плюс 17.

Последние 10 дней календарной весны заявят о себе сильными осадками и повышенной облачностью, обстановка за окном будет неприветливой и пасмурной. Тепло приблизится к Москве примерно 25-26 числа, вместе с тем проливные дожди не покинут город до начала заключительного уикенда весны.

Нестабильный нрав погода особенно сильно проявит себя в Москве в последние дни мая, когда солнце будет неожиданно чередоваться с дождями, а столбики термометров задержатся на отметках плюс 20-22. В этот период возможные первые грозы и сильные ливни

Погода в СПб и Ленинградской области. Прогноз синоптиков на май

В городе на Неве май окажется откровенно студеным, но привычные проливные дожди, к удивлению, обойдут Санкт-Петербург стороной.

Первая неделя месяца, по прогнозу синоптиков, будет довольно привычной и пасмурной в СПб. Так, солнце редко порадует петербуржцев своим мягким теплом, в то же время градусники прочно зафиксируются на отметке плюс 15. С наступлением ночи возможно понижение до плюс 10-12, ближе к рассвету в культурной столице заметно похолодает до плюс 5.

Как и в Москве, потепление придет в Северную столицу и Ленинградскую область ещё не скоро: с большой вероятностью погода сохранит свой пасмурный и ветреный настрой почти до начала лета, на обстановку в регионе будет влиять Балтийский циклон.

Метеорологи также обещают кратковременные дожди, особенно прохладный климат ожидается в районе Финского залива и на побережьях Невы.

Прогноз погоды на май на морских курортах России

Май не особо станет баловать жителей юга России. Это относится к морским курортам страны. Например, в Крыму, по прогнозу синоптиков, весь последний календарный месяц весны температура не превысит отметку в плюс 20.

Солнце и тучи будут часто сменять друг друга и планировать открытие стабильного пляжного сезона вряд ли приходится. Не редким гостями на полуострове будут возможные штормы, сильные ветры и ливневые дожди, заметное потепление придёт только в конце мая, когда солнце прогреет регион до плюс 24.

Аналогичные климатические новости ждут также Кубань. Но на курортах Краснодарского края, как обещаются синоптики, будет немного теплее. И всё же это будет не самое удачное время для полноценного отдыха: лучше сразу быть готовым к тому, что море продолжит оставаться неспокойным и холодным.

Погода в мае в Поволжье

Начало мая в Поволжье, по прогнозу синоптиков, окажется на удивление солнечным: столбики термометров задержатся на отметке плюс 19-21, первые две декады месяца будут довольно безоблачными.

Сюрпризы поздней весны начнутся с середины месяца, когда воздух остынет до плюс 15. К примеру, в Самарской области стремительное похолодание даст о себе знать с 15 числа: за окном будет не более плюс 14. Прогноз – более, чем неожиданный.

Последний уикенд мая ожидается холодным, ветреным и дождливым, более прохладно будет в Татарстане – здесь не приходится надеяться на скорое тепло и температуру больше, чем плюс 17-19 в течение всего месяца.

До плюс 16-17 градусов ожидают специалисты в Чувашии и Перми: ясных дней, по прогнозам метеоцентров, будет здесь значительно меньше, а вот дождей хватит на весь май.

Прогноз погоды на май в регионах Дальнего Востока

Непредсказуемый май готовит свои сюрпризы и для Дальнего Востока, где уже и так хватает проблем из-за половодья. Казалось бы, куда уж больше?

Тем не менее в Приморье в конце весны на градусниках будет всего плюс 11-13 в дневное время, ночью температура воздуха составит не более плюс 6. Ожидается штормовой ветер, при этом синоптики обещают, что осадков будет намного меньше чем обычно и единственное, что грозит региону – это небольшие дожди и первые майские грозы.

Также метеорологи прогнозируют, что малооблачная погода сохранится в Хабаровском крае, где температура продолжит оставаться переменчивой: не более плюс 13 в дневное время и не более плюс 3 – в ночное.

В Еврейской автономной области погода также останется дождливой, при этом облачность заметно понизится, но температура воздуха едва ли приблизится к привычным майским показателям: плюс 13 днём и плюс 4 – ночью.

В Амурской области климатическая обстановка немного выровняется. Так, в Благовещенске столбики термометров поднимутся до плюс 14, периодически могут возникать проливные дожди. Согласно новостям, которые сейчас публикуют синоптики, в области будет господствовать морской циклон, который надолго затянет регион тучами.

Вот примерно такой нас ждёт месяц май с его цветущими ландышами, сводящей с ума ароматом сиренью, черёмухой в белоснежном наряде. Возможно, Россию накроют дожди, некоторые регионы атакуют штормовые ветра, где-то прогнозируются температурные качели и первые майские грозы. Но давайте будем радоваться тому, что нам предлагает природа и, как всегда, надеяться на лучшее. И если даже нам не повезёт с весной, возможно лето побалует теплом и солнцем.

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