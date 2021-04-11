Россия сожалеет о словах Эрдогана, поддержавшего решение создать «Крымскую платформу»

Юрий Гемпель – глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям – заявил, что позиция президента Турции Реджепа Эрдогана по Крыму вызывает в России сожаление. При этом он пригласил турецкого лидера пригласил посетить полуостров, проявив тем самым мудрость и мужество.

«Если Эрдоган действительно мудрый и мужественный политик, то он может приехать к нам в Крым, – цитирует Гемпеля РИА Новости. – Крым открыт, Россия стремится вести открытый диалог со всеми государствами мира, выстраивая добрососедские отношения. Но, к сожалению, со стороны Эрдогана мы слышим недальновидные и оскорбительные для крымчан заявления».

При этом политик напомнил, что Крым фактически и юридически давно уже является неотъемлемой частью нашей страны, с чем Турции надо не только считаться, но и признать.

Напомним, накануне президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна выступает за развитие сотрудничества с Украиной. Кроме того, он отметил, что Анкара поддерживает инициативу Киева по формированию «Крымской платформы».

«Позиция Турции по непризнанию аннексии Крыма остается неизменной. Мы выступаем против любого витка эскалации напряженности в регионе. Это вызывает обеспокоенность у Анкары. Ситуация должна как можно скорее нормализоваться, режим прекращения огня должен соблюдаться, а усилия по мирному урегулированию — продолжиться в рамках Минских соглашений», – сказал Эрдоган.

Саммит «Крымской платформы», на котором Украина собирается обсудить вопрос «возвращения» Крыма, запланировано на 23 августа 2021 года. Киев уже предложил присоединиться к платформе ряду стран, среди которых США, Канада, Великобритания, ФРГ, Франция и Турции.

Наша справка

16 марта 2014 года на территории Крыму состоялся референдум. В ходе этого плебисцита почти 97% жителей полуострова проголосовали за его воссоединение с РФ.

17 марта 2014 года Верховный Совет Автономной Республики Крым провозгласил Крым независимым суверенным государством. В этот же день был подписан договор о вхождении Крыма в состав России.

18 марта 2014 года российский лидер Владимир Путин внёс в Федеральное Собрание закон о принятии в состав нашей страны двух новых субъектов — республики Крым и города Севастополь.

