СМИ: Меркель отказалась от запланированной прививки против коронавируса

Канцлер Германии Ангела Меркель отменила запланированную на воскресенье запись на прививку от коронавируса, которую ей должны были сделать в центре на территории бывшего аэропорта Берлин-Темпельхоф, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Bild.

Как отмечает Bild, вероятной причиной отмены стало состоявшееся ранее заседание руководства партий Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС). На нем обсуждался в том числе вопрос, кто возглавит список от консерваторов на предстоящих выборах в Бундестаг.

Ранее Меркель говорила о том, что вакцинируется от коронавируса, как только придет ее очередь согласно установленному в ФРГ порядку. Единственным членом нынешнего правительства, кто сделал ее, пока остается министр экономики и энергетики Петер Альтмайер. В прививочном центре на территории бывшего аэропорта Берлин-Темпельхоф используют препарат от коронавируса Vaxzevria британско-шведского производителя AstraZeneca.

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, комментируя данную информацию, отметил лишь, что «канцлер в ближайшее время вакцинируется и проинформирует об этом общественность».

19 марта 2021 года Меркель заявила о готовности привиться вакциной от коронавируса AstraZeneca. «Я бы привилась вакциной AstraZeneca, но я должна ждать, когда дойдет моя очередь. Я в любом случае сделала бы это», – сказала Меркель.

7 апреля комитет по безопасности Европейского агентства лекарственных средств (EMA) признал возможность образования тромбов в качестве побочных эффектов вакцины против коронавируса компании AstraZeneca. В сообщении EMA говорится, что случаи образования тромбов, в том числе в венозных синусах головного мозга, крайне редки, а общая польза от вакцины в связи с предотвращением ею заражения COVID-19 намного больше риска возникновения побочных эффектов. «EMA подтверждает, что соотношение «общая польза-риск» остается положительным», – говорится в сообщении организации.

В марте 2021 года большинство стран ЕС приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за многочисленных случаев тромбоза.

После заключений Европейского агентства по лекарственным средствам и Всемирной организации здравоохранения страны ЕС, кроме Дании и Норвегии, возобновили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Нидерланды и Германия запретили использование вакцины AstraZeneca для лиц моложе 60 лет. А в Великобритании прекращена вакцинация препаратом AstraZeneca лиц моложе 30 лет.

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