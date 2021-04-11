США вновь обвинили Китай в сокрытии информации о коронавирусе

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что власти Китая в начальной фазе пандемии коронавируса оказались неспособны в полной мере сотрудничать с международным сообществом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой телеканал NBC.

"Я думаю, Китай знает, что на ранних этапах COVID-19 не было сделано то, что надо, а это значило в режиме реального времени предоставлять доступ международным экспертам, в режиме реального времени делиться информацией и обеспечивать действительную транспарентность», – сказал Блинкен.

По мнению главы внешнеполитического ведомства США, эти действия Пекина привели к тому, что распространение вируса быстро вышло из-под контроля, и последствия оказались разрушительнее, чем могли бы быть. Он отметил, что пандемия указала на необходимость глобального подхода к подобным угрозам, а это включает в себя «настоящую приверженность транспарентности», а также усиление и реформирование Всемирной организации здравоохранения.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинял Китай в появлении коронавируса и попытках скрыть начало его распространения. Трамп заявлял, что коронавирус SARS-CoV-2 был искусственно получен Уханьском институте вирусологи, либо природный вирус не смогли удержать в стенах лаборатории. А госсекретарь США Майк Помпео даже озвучил материальные претензии к Китаю. «Мы оцениваем потенциальный ущерб мира от ошибок Компартии Китая в 9 трлн долларов», – сказал Помпео.

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