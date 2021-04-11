В России вновь выявили менее 9 тыс. новых заболевших коронавирусом

За последние 24 часа выявили 8 702 новых заболевших коронавирусом. Всего, по данным оперативного штаба, к утру воскресенья, 11 апреля число заразившихся COVID-19 в России составило 4 641 390.

За время эпидемии от коронавируса в нашей стране излечились 4 265 509 человек, из них 7 230 за минувшие сутки. Жертвами COVID за весь период пандемии в РФ стали 102 986 человек, из них 337 за последние 24 часа.

По числу новых заболевших продолжает лидировать Москва – в столице выявили ещё 2 090 пациентов с коронавирусом. На втором месте Санкт-Петербург (+694). Замыкает тройку «лидеров» Подмосковье (+574). Далее следуют Ростовская область (+239) и Нижегородская область (+236).

Ранее сообщалось, что канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что переговоры о закупках российской вакцины от коронавируса «Спутник V» «фактически подошли к концу».

«Закупка для нас возможна», – сказал австрийский канцлер.

По его словам, речь идет об 1 млн доз вакцины.

