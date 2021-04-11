В Европарламенте призвали ужесточить санкции против России

В Европейской народной партии – ведущей фракции Европарламента (ЕП) – считают, что США и страны Старого света должны ужесточить антироссийские санкции. Такое заявление сделал лидер этой партии в ЕП Манфред Вебер.

В интервью медиагруппе Funke, он отметил, что наша страна якобы продолжает курс «опасных провокаций», а предполагаемое перемещение войск к границе Украины является испытанием для всего Запада.

«Антироссийские санкции необходимо ужесточить при эскалации ситуации на востоке Украины. Здесь даже можно прибегнуть к радикальным ограничительным мерам, таким как отключение РФ платёжной системы SWIFT и санкциям против госдолга России», – подчеркнул Манфред Вебер.

Ранее сообщалось, что глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан потребовал от России разъяснений в связи с передвижением её войск у границы с Украиной. Об этом он заявил после переговоров со своими коллегами из США, ФРГ и Украины.

«В контексте этих обменов я подчеркнул глубокую озабоченность Франции в связи с произошедшими недавно значительными перемещениями российских войск вблизи восточной границы Украины, а также в Крыму, – пояснил министр. – Франция считает важным и безотлагательным, чтобы Россия могла в прозрачном ключе, например, через механизмы, предусмотренные в ОБСЕ, разъяснить характер и цель этих передвижений».

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя озабоченность руководителей ряда западных стран по поводу передвижения российских войск у Границ Украины, заявил, что Россия никому не угрожала и не угрожает, ни для кого не представляет угрозы.

«Российские Вооруженные Силы находятся там на территории Российской Федерации, где это признано необходимым и целесообразным», – сказал представитель Кремля.

