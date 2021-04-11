Южноафриканский штамм коронавируса устойчив к вакцинам

Специалисты из Тель-Авивского университета, заявили, что Вакцина против коронавируса Pfizer\BioNTech может оказаться менее эффективной против южноафриканского штамма коронавируса, сообщает РБК со ссылкой на Reuters. Ученые из Израиля провели исследование: они сравнили анализы 400 привитых вакциной от Pfizer\BioNTech. В результате выяснилось, что распространенность штамма B.1.351 (так называется южноафриканский тип коронавируса) среди уже вакцинированных обоими компонентами препарата израильтян почти в восемь раз выше, чем среди непривитых, — 5,4% против 0,7%.

«Мы обнаружили непропорционально высокий уровень распространения южноафриканского варианта среди людей, вакцинированных второй дозой, по сравнению с группой невакцинированных. Это означает, что этот штамм способен в некоторой степени прорвать защиту вакцины», — объяснил Ади Штерн из Тель-Авивского университета. При этом авторы исследования отметили, что их исследование еще не прошло экспертную оценку. Кроме того, в исследовании участвовало слишком небольшое число людей, инфицированных южноафриканским штаммом коронавируса, поскольку его распространение в Израиле невелико. По словам Штерна, целью исследования не было выяснение общей эффективности американо-немецкой вакцины.