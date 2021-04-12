Акции Alibaba подскочили после того, как компанию оштрафовали на $2,8 млрд

Акции Alibaba Group Holdings Ltd выросли на 9% на торгах в Гонконге в понедельник, поскольку основной источник неопределенности для компании был устранен. Ранее китайские регуляторы выписали компании Джека Ма штраф в размере 18 миллиардов юаней (2,75 миллиарда долларов).

Однако, по словам гендиректора китайского IT-гиганта Даниэля Чжана, которые приводит Reuters, в Alibaba не ожидают какого-либо существенного воздействия на деятельность компании от антимонопольного давления в Китае, которое заставило бы ее пересмотреть свои отношения с партнерами.

Alibaba стала объектом пристального внимания Пекина после того, как в октябре основатель компании Джек Ма публично раскритиковал китайскую регуляторную систему.

В рамках «комплексных исправлений», которые предписали регуляторы, Alibaba должна упростить для продавцов ведение дел с ней, отметил Чжан.

Пекин хочет, чтобы Alibaba перестала требовать от торговцев выбирать между ней и конкурирующими платформами. Эта практика известна как «эксклюзивность торговцев», которая, по словам критиков, помогла ей стать крупнейшим в Китае оператором электронной коммерции.

Руководство Alibaba заявило, что, несмотря на рекордный субботний штраф и меры, предписанные регулирующими органами, оно по-прежнему уверено в общей поддержке компании правительством.

«(Правительство Китая) подтверждает нашу бизнес-модель», — заявил исполнительный вице-председатель Alibaba Джо Цай. «Мы чувствуем себя комфортно, потому что нет ничего плохого в нашей фундаментальной бизнес-модели как платформенной компании», — резюмировал топ-менеджер компании.