Ant Group будет преобразована в финансовый холдинг

Крупнейшая китайская компания в сфере финансовых технологий Ant Group Co будет преобразована в финансовый холдинг под давлением властей КНР, сообщает «Интерфакс».

Народный банк Китая (НКБ) сообщил, что руководители Ant были приглашены на встречу с представителями ЦБ и еще трех ведомств, регулирующих деятельность банковского сектора, рынка ценных бумаг, а также бирж. В НБК сообщили, что за последние несколько месяцев Ant под руководством регуляторов выработала «всесторонний, реальный план устранения недостатков».

СМИ еще в январе сообщали, что китайские власти требуют от Ant реорганизовать структуру бизнеса, объединив операции в рамках финансовой холдинговой компании, что сделает ее объектом более жесткого регулирования.

Ant Group владеет оень популярным платежным сервисом Alipay, число клиентов которого в материковом Китае превышает 1 млрд человек. Пользователи Alipay могут оплачивать через смартфоны проезд в автобусах и такси, онлайн-покупку продуктов и других товаров, счета за коммунальные услуги и так далее. Приложение Alipay дает пользователям возможность инвестировать в паевые фонды и другие продукты, а также, например, приобрести страховку. Помимо этого, Ant через Alipay выдает краткосрочные кредиты потребителям и малому бизнесу, которые зачастую недоступны в традиционных банках.

Сегодня, 12 апреля, издание Dow Jones сообщило, что китайские регуляторы предписали компании устранить факторы, которые, по их мнению, способствуют недобросовестной конкуренции в платежном бизнесе, а также улучшить практики корпоративного управления. Кроме того, компании придется принять меры для снижения риска потери ликвидности предлагаемых ею инвестиционных продуктов и сократить активы гигантского взаимного фонда Yu'e Bao.

В ноябре 2020 года власти КНР отменили IPO Ant Group. Газеты Wall Street Journal писала, что это решение было принято председателем КНР Си Цзиньпином.