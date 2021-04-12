Быстро выйти из кризиса не получится

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в эфире телеканала «Россия 1», что российская экономика находится в очень ответственном и непростом периоде. С одной стороны, кризис, вызванный пандемией Covid-19, подходит к концу. Однако это только начало процесса выхода из кризиса, и прогнозировать, насколько легко экономика справится с его последствиями, пока преждевременно. Задача же властей, по словам Пескова, — обеспечить стране поддержку «по всем фронтам».

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«Это период выхода из ковидного кризиса, при том понимании, что и кризис-то как таковой, он же еще не закончился. И мы только на выходе», — сказал Песков, отметив также, что сегодня непонятно, насколько быстро кризис завершится в принципе — тем более что не только Россия сталкивается с такими проблемами.

Пресс-секретарь президента обратил внимание на то, что в России полностью работают промышленность и сфера образования, а система здравоохранения относительно разгрузилась. Действует сфера услуг, развивается внутренний туризм. А у соседей, отметил Песков, наоборот: произошло ужесточение и урезание всего. Тем не менее, подчеркнул оно, выход из кризисной ситуации требует компенсации того проседания, которое имело место — проседания по всем параметрам, будь то экономика или социальная сфера.

Выход из кризиса будет медленным

Весь мир находится сейчас, по сути, на этапе выхода из кризиса: увеличивается количество привитых; таких жестких локдаунов, как были в первую и вторую волну, несмотря на начало третьей, уже нет; мировая экономика постепенно восстанавливается, отмечает руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

Один из показателей восстановления — обновленный прогноз ФРС, в котором говорится о росте американской экономики на 6—7% и падения безработицы до 4—5%. То есть, если смотреть поверхностно, восстанавливается не только российская экономика, но и мировая, говорит Коган. Но если акцентировать внимание на России, то есть два момента, о которых нужно помнить: первый — занижение или завышение Росстатом некоторых показателей; второй — внешнее негативное воздействие.

Не секрет, что Росстат время от времени манипулирует цифрами и периодически попадает в очень неприятные истории из-за этого факта, напоминает эксперт. Поэтому в падение российского ВВП всего на 3,1% (с учетом падения этого показателя в других странах в полтора-два раза больше) верится с трудом. Если доходы населения снизились, согласно Росстату, на 3,5%, то в исследовании Credit Suisse приводится показатель в 24%. Реальное падение, скорее всего, где-то посередине, но факт того, что доходы людей рухнули на уровень конца нулевых-начала десятых годов, отрицать сложно.

Что же касается внешнего негатива, то он отрицательно влияет на сферы, плотно завязанные с внешней торговлей и туризмом, отмечает Коган. Туризм — самая пострадавшая от пандемии отрасль. В ней было задействовано более 10 миллионов человек, около трети из которых осталось без работы. Крайне маловероятно, что она восстановится раньше 2023 года, несмотря на общемировые успехи в вакцинации и развитие внутреннего туризма.

Полное восстановление экономики страны будет зависеть от того, каким будет внешний фон и как будет развиваться ситуация с вакцинацией в мире, полагает Коган. Но в любом случае раньше второй половины 2022 года выхода на показатели 2019 года ждать не стоит.

Что касается реальных доходов населения, то здесь ситуация может оказаться еще тяжелее: этот показатель падает седьмой год подряд, и восстановление даже до уровня двухлетней давности, не говоря о начале десятых годов, может растянуться до 2023—2024 года.

Минус, который обернётся плюсом

Российская экономика по итогам 2021 года может проявить себя лучше, чем другие крупные экономики, во многом благодаря тому, что ей удалось избежать повторного локдауна осенью—зимой 2020—2021 года, считает руководитель российского представительства Фонда прямых инвестиций Республики Армения (ANIF) Сергей Григорян. Многие европейские страны (Франция, Германия, Великобритания и т.д.) вынуждены были вводить повторные жесткие ограничения из-за COVID-19, и потому пострадали больше, чем Россия, которая прошла вторую волну кризиса достаточно мягко.

Ограничения, действовавшие в РФ, не привели к остановке бизнес-процессов, как это было весной, а с января бизнес начал, по сути, работать в прежнем режиме, отмечает Григорян. Несомненно, это даст свои плоды.

Пока ухудшения ситуации с ростом заболеваемости не предвидится (по крайней мере, никаких явных предпосылок к этому нет), а значит, можно рассчитывать на то, что процесс восстановления экономики начнется в этом году. Он пойдет бурными темпами, и Россия, которая понесла меньшие потери, чем европейские страны, где вводились повторные локдауны, имеет высокие шансы показать положительный результат к концу года.

Есть и еще один фактор, который окажет значительное влияние на восстановительные процессы, указывает Григорян. Он связан со структурой российской экономики, а именно, с тем, что крупный и средний бизнес составляет более 80% компаний. В последние годы российское правительство активно пыталось увеличить долю малого бизнеса хотя бы до 25—30%, реализуя программы господдержки и субсидирования. Но эти попытки не дали заметного результата.

«В любой другой ситуации я бы сказал, что это плохо. Для экономики в принципе не очень хорошо если слабо развит сегмент малого бизнеса. Но в данном конкретном случае это положительный фактор, — убеждён Григорян. — Сегодняшний парадокс заключается в том, что низкая доля предприятий малого бизнеса может сыграть на руку российской экономики в период восстановления. Крупные и средние структуры тоже понесли потери в период кризиса, но не такие катастрофические, как малые. Именно это предотвратило более масштабное сокращение экономической деятельности и помогло сдержать рост безработицы в РФ», — заключает эксперт.

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