Эксперт рассказала, нужно ли спешить с покупкой жилья

Пытаться успеть купить квартиру, пока ипотека еще дешевая, бессмысленно, рассказала «АиФ» вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко. Она уточнила, что цены на жилье в этом году не столь выгодные из-за роста за прошлый год цен на недвижимость, которые в среднем по России выросли на 20%.

Эксперт уверена, что покупать недвижимость можно только в случае, если человеку нужна квартира в новостройке в определенном районе, но ради инвестиций этого делать не стоит. Тем более, цены на жилье не будут резко расти, а скорее всего, останутся на нынешнем уровне.

В марте текущего года Центробанк увеличил размер ключевой ставки до 4,5% годовых, допустив возможность ее дальнейшего повышения. Если это произойдет, то начнут расти и проценты по ипотеке, уверена Радченко. Она пояснила, что банки берут деньги у Банка России по его ставке, далее прибавляется своя маржа в 2-3%, из чего получатся рыночная ставка по ипотеке. Сейчас ее нормальный размер достигает 7,5-8%.

В то же время Радченко отметила, что для россиян был и другой важный стимул в покупке жилья – ослабление рубля.

«Главная причина ипотечного бума — это девальвация рубля в прошлом году на 25%, и граждане, у которых были накопления, попытались их вложить», — полагает специалист.

Вторая причина увеличения спроса на жилье в период пандемии - низкие ставки по депозитам, которые были не способны покрыть даже инфляцию. В этой связи россияне стремились забрать деньги из банков и вложить их в покупку недвижимости, резюмирует эксперт.

