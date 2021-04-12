Эксперты подсчитали стоимость питания космонавтов

Недельный рацион космонавта обойдется рядовому россиянину в 5,3 тысячи рублей, передает Музей космонавтики результаты совместного исследование со «СберМаркетом». Для подсчета средней стоимости использовались данные Роскосмоса, Музея космонавтики и цены на продукты в более чем 60 российских ритейлерах, которые подключены к сервису.

«По подсчетам "СберМаркета", недельный рацион космонавта обойдется землянину в России в 5,283 тысячи рублей», - сообщили в компании агентству РИА «Новости».

В процессе исследования изучались цены на рис, рисовую кашу, курагу, творог, кедровые орехи, заливное (рыба и мясо), антрекоты, говядину, говяжий язык, икру из кабачков и баклажанов, лечо, рыбные консервы, куриное филе, имбирное печенье. Также для исследования были отобраны фрукты (яблоки, грейпфруты, мандарины, лимоны) и овощи (помидоры, огурцы и перец), кофе и чай, витамины.

Сообщается, что рацион современного космонавта составляется из 300 продуктовых наименований и рассчитан на четыре приема пищи в день объемом 3,2 тысячи калорий. Большинство продуктов выпускается в сублимированном виде, в тубах выпускают только соусы и джемы.

В «СберМаркете» отметили, что космонавты сами формируют свой рацион на основе предпочтений.

«В меню может входить говяжий язык и рыбный пирог, борщ и грибной суп, блюда из национальной кухни участников полета. Космонавты на орбите обязательно употребляют продукты, богатые кальцием», - говорится в исследовании. Также сообщается, что для получения кальция космонавты США предпочитают употреблять йогурты с ягодами, а россияне сыры с травами и чесноком. Что касается хлеба, то из-за его консистенции его готовят «для американцев в виде тортильи, а для российских космонавтов хлеб специально пекут в виде микро-буханок - на один укус».

