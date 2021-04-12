«Финтех» создаст первого в России блокчейн-оператора

Участники ассоциации «Финтех» с целью совместного развития российских технологий с использованием распределенных реестров создадут первого в России блокчейн-оператора, сообщает агентство «Прайм».

«Ассоциация «Финтех» и входящие в нее крупнейшие финансовые организации России создадут блокчейн-оператора, сообщает агентство «Прайм». ВТБ, Газпромбанк, ПСБ, «Национальная система платежных карт, Московская биржа и АФТ станут учредителями общества с ограниченной ответственностью «Системы распределенного реестра». Подписание учредительных документов состоялось 9 апреля», – говорится в пресс-релизе организации.

По мнению участников проекта, создание блокчейн-оператора позволит разрабатывать инновационные продукты и сервисы, а также снизить издержки для всех участников рынка. С момента основания ассоциации ее участники изучали потенциал распределенных реестров для финансового рынка, и результатом этой работы стало создание финансовых сервисов на российской блокчейн-платформе «Мастерчейн». На сегодняшний день, это единственная блокчейн-платформа в России, прошедшая сертификацию на применение российских стандартов криптографии.

Ассоциация «Финтех» в качестве вложения в капитал новой организации передаст права на «Мастерчейн» и созданные блокчейн-сервисы. Члены ассоциации и другие участники рынка смогут пользоваться новыми сервисами и продуктами блокчейн-оператора на равных правах. При этом участники ассоциации, с учетом статуса АФТ как учредителя общества, также будут иметь право инициировать проекты с использованием технологии распределенных реестров в целях развития новых бизнес-моделей и сервисов для граждан и бизнеса.