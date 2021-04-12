Форсируя биометрию: «раскруткой» системы вместо ЦБ займется новое СП

Федеральные власти форсируют развитие единой биометрической системы (ЕБС), запущенную в стране Центробанком и «Ростелекомом» в 2018 году. С тех пор спектр услуг, которые россияне могут получить по «слепку» голоса и лица заметно расширился. Однако развитие самой системы забуксовало. На данный момент в ней зарегистрировано всего около 260 тыс. человек — при более 70 млн пользователей ЕСИА (системе электронной идентификации, например Госуслуги). У других игроков рынка аналогичные проекты увенчались успехом. Например, примерно за тот же срок «Сбербанк» собрал несколько десятков миллионов образцов. Теперь этот опыт хочет перенять и государство.

Чтобы воспользоваться ЕБС, человеку нужно сдать образцы биометрии («слепки» лица и голоса), а также зарегистрироваться на портале Госуслуг. В момент ее «рождения» — в середине 2018 года — ЦБ на законодательном уровне обязал все банки собирать биометрические данные своих клиентов в отделениях.

Изначально при помощи системы можно было только дистанционно открывать счета и получать кредиты. Позднее добавилась опция оплаты покупок в магазинах (например, в «Пятерочках» и «Перекрестках»), возможность пользоваться банкоматами без карты и получать услуги в отделении банка без паспорта. Биометрические системы в банковском обслуживании стали дополнительным механизмом, чтобы повысить защищенность дистанционного взаимодействия с клиентами, говорит гендиректор CloudPayments Дмитрий Спиридонов.

В декабре 2020 года федеральные власти сделали следующий шаг. Президент Владимир Путин подписал закон о расширении числа услуг, которые можно получить с использованием ЕБС. В перечень включили возможность «по удаленке» заключить договор на оказание услуг связи и участвовать в судебных заседаниях. Закон также наделил ЕБС статусом государственной информационной системы. А в число операторов-сборщиков «слепков» кроме банков, включили государственные МФЦ. Банки же с 2022 года смогут принимать клиентов дистанционно, идентифицируя их удаленно.

На днях «Сбербанк» и «Ростелеком» объявили о намерении развивать направление биометрии. Они подписали соглашение о создании совместного предприятия (СП): ООО «Цифровые технологии идентификации». Собственно оно и займется разработкой, развитием и тиражированием ЕБС.

Фактически, в этом партнерстве объединят регуляторные обязательства банков по использованию системы, каналы «Сбербанка», «Ростелекома» и государства в виде МФЦ по сбору «слепков». В течение двух следующих лет число зарегистрированных в ЕБС россиян планируется увеличить с текущих 260 тыс до 70 млн человек, то есть внести почти половину граждан страны.

Конечным итогом этой работы стороны видят рост уровня цифровизации в различных отраслях экономики. По мнению вице-премьера Дмитрия Чернышенко, деятельность нового СП нацелена на решения, от которых зависит разработка и внедрение технологий идентификации в различных отраслях экономики, — в том числе перевода сервисов и услуг в электронный вид. «Основная миссия этих компаний, — опираясь на экспертизу и обширный опыт, обеспечить безопасность и защищенность для граждан России на пути решения этих задач», — сказал он.

На сегодняшний день для считывания лица и голоса не требуется специального оборудования — это самый удобный способ идентифицировать человека по биометрическим данным, сообщил СМИ доцент кафедры «Телекоммуникационные системы» НИУ МИЭТ Александр Шарамок. Впрочем, по его оценке, с развитием технологий этот процесс может стать глубже, вплоть до распознаванию по ДНК.

Переход на биометрию и ее повсеместное внедрение — это, безусловно, положительный момент, согласился эксперт по системам видеонаблюдения и видеоаналитики компании DSSL Максим Шарубин. При этом, по его мнению, более эффективной может быть многовекторная идентификация, а процесс сбора биометрических данных должен происходить исключительно с согласия человека. Шарубин отметил, что сегодня Россия считается одной из самых продвинутых в мире стран по применению технологий для бесконтактной оплаты и идентификации. Оплата бесконтактным способом составляет около 80% от всех транзакций, а во всем остальном мире, включая Европу и США, этот показатель находится в районе 40%, добавил он.

Основной проблемой внедрения ЕБС можно назвать недоверие к ее надежности. В марте этого года исследовательский центр портала Superjob.ru провел опрос на тему, поддерживают ли россияне прохождение биометрии для доступа к Госуслугам. Каждый второй высказался неодобрительно и только каждый пятый сообщил, что не против сдать свои биометрические данные. Как отмечалось в сообщении, голосующие «за» надеются, что таким образом удастся искоренить мошеннические схемы. Противники же чаще всего переживают за сохранность своих персональных данных.

Если произошла утечка биометрических данных, шансов поменять их уже не будет. Пластиковую карту можно перевыпустить, а вот вопрос, что делать с биометрией, повисает в воздухе, поделился опасениями со СМИ руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Ответ очевиден - защита данных. Так, «Ростелеком» уже анонсировал криптомодуль, который позволит банкам идентифицировать клиентов по биометрии через приложение. При этом кредитным организациям не придется самостоятельно обрабатывать и защищать «слепки» своих клиентов.