Индия зарегистрировала «Спутник V»

Индия зарегистрировала российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». «Индия, вторая по численности населения страна в мире, стала 60-й страной, зарегистрировавшейся «Спутник V» после положительных результатов третьей фазы клинического исследования фазы. Спутник V сейчас авторизован в 60 странах с населением более 3 миллиардов человек», – сообщается в твиттере российской вакцины.

По данным Российского фонда прямых инвестиций в настоящее время применение вакцины «Спутник V» одобрено также в России, Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдове, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе, Ираке, Северной Македонии, Кении, Марокко, Иордании, Намибии, Азербайджане, Филиппинах, Камеруне, Сейшелах, Маврикии, Вьетнаме, Антигуа и Барбуде, Мали, Панаме и Индии.