Власти Индии одобрили использование в стране вакцины «Спутник V»

Экспертная комиссия индийской Центральной организации по контролю за соответствием лекарственных средств стандартам (DCGI) рекомендовала одобрить для использования в стране российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает индийское издание Бизнес Стандарт.

Теперь индийский регулятор рассмотрит эту рекомендацию и примет решение о предоставлении «Спутнику V» разрешения "на ограниченное использование в чрезвычайных ситуациях в Индии".

Если власти Индии разрешат использование «Спутник V», то она будет третьей разрешенной на территории Индии вакциной. В настоящее время в стране используют индийский вариант вакцины от британо-шведской компании AstraZeneca под названием Covieshield и отечественной Covaxin.

В понедельник Индия вышла на второе место в мире по количеству случаев заражения COVID-19. За последние сутки в стране выявлено 168,9 тыс. новых заболевших, 904 человека умерли.

Всего с начала пандемии в Индии коронавирусом заболели 13,53 млн человек.

5 апреля сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился с одним из ведущих индийских производителей вакцин и препаратов Panacea Biotec о выпуске в этой стране 100 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в год.

Российская вакцина «Спутник V» против коронавируса одобрена почти в 60 странах. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами этот противоковидный препарат занимает второе место в мире.