Иран обвинил Израиль в атаке на свой ядерный объект

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Израиль причастен к аварии на ядерном объекте в Натанзе, задачей которой был срыв переговоров по ядерной сделке, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство IRNA.

«Израильские политики и военные откровенно говорят, что не позволят достигнуть прогресса и отмены несправедливых санкций и сегодня думают, что добились своей цели», – сказал Мохаммад Джавад Зариф. Глава МИД Ирана отметил, что «ответом Израилю будет еще больший прогресс в ядерной сфере».

Мохаммад Джавад Зариф добавил, что «элите и народу Ирана нужно быть внимательными, чтобы не попасть в хитрую ловушку, созданную израильскими властями». Он отметил, что «Натанз теперь будет оснащен более современными центрифугами, которые в несколько раз увеличат потенциал обогащения урана».

11 апреля Иран сообщил, что на объекте в Натанзе была зафиксирована авария в распределительной электросети. Пострадавших и загрязнения окружающей среды нет. Руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи назвал инцидент «проявлением ядерного терроризма».

Газета New York Times и телеканал BBC сообщили, что авария в Натанзе произошла в результате взрыва, организованного израильской стороной. Два неназванных сотрудника западных разведок заявили, что сильный взрыв полностью разрушил независимую и хорошо защищенную внутреннюю энергосистему, которая питает подземные центрифуги, обогащающие уран.

После аварии Израильские СМИ со ссылкой на источники в разведке страны сообщали, что авария в Нетензе была результатом израильской кибератаки.

10 апреля президент Ирана Хасан Рухани торжественно открыл новые центрифуги в Нетензе.

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