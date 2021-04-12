Компания Segezha Group намерена провести IPO на Мосбирже

Лесопромышленный холдинг Segezha Group, входящий в АФК «Система», планирует провести первичное размещение акций (IPO) на Московской бирже, следует из сообщения компании, размещенного на ее официальном сайте. При помощи данных операций компания планирует привлечь от 30 млрд руб., и опцион доразмещения вторичных акций.

«Ожидается, что первичный компонент предложения составит не менее 30 млрд руб. Привлеченные в ходе первичного предложения средства обеспечат капитал для дальнейшего роста», - рассказали в Segezha Group. Деньги планируется направить на снижение долговой нагрузки и финансирование инвестиционной программы компании.

Основным акционером Segezha Group останется АФК «Система», которой будет представлен опцион доразмещения вторичных акций в объеме до 15% от размещаемых в ходе IPO бумаг.

На сайте уточняется, что в бизнес-план Segezha Group с 2021 по 2025 гг. включены инвестиционные проекты с капиталовложениями на общую сумму 23 млрд руб., из которых пять проектов уже реализуются, четыре находятся на стадии доработки. Главными целями своих инвестиционных проектов Segezha Group называет запуск новых продуктов, а также увеличение производственных мощностей за счет модернизаций уже имеющихся производств. Помимо этого холдинг планирует больше использовать отходов от деятельности компании с целью снижения нагрузки на экологию.

Segezha Group является вертикально-интегрированной компанией по производству бумажной упаковки и другой лесопромышленной продукции, которая в прошлом году стала лидером среди российских производителей бумаги для многослойных мешков и пиломатериалов. В прошлом году выручка Segezha Group составила 69 млрд руб., в 2019 - 58,5 млрд руб.

