Космос Высокие технологии

Космонавт Михаил Корниенко: «Доставка алмазов с Луны — все еще исключительно нерентабельное занятие»

Дмитрий Алексеев
12 апреля 2021, 19:20

Летчики-космонавты Виктор Савиных и Михаил Корниенко рассказали Expert.ru, насколько сегодня наша страна готова к новым свершениям, достойным подвига Гагарина

Фото из открытых источников
Герои Советского Союза, летчики-космонавты Виктор Савиных и Михаил Корниенко (слева направо)

Ровно 60 лет назад, спустя полтора десятилетия после той войны, когда пережила свое второе рождение наша страна, 12 апреля 1961 года мы смогли показать, что не только умеем побеждать в войнах, но и способны на умопомрачительные, эпохальные технологические прорывы. Тот легендарный полет Юрия Гагарина и по сей день укрепляет веру в себя у всех последующих поколений космонавтов и астронавтов.

Насколько мы сегодня технологически способны завоевывать все новые пяди космоса, готова ли наша страна к мировой гонке освоения других планет в поисках редчайших полезных ископаемых и мест для будущих внеземных баз? Для всего этого России сегодня нужные новые носители, двигатели, и, особенно, новая школа конструкторов, заявили в беседе с Expert.ru космонавты.

Гагарин и его поколение были первыми. Насколько они не боялись этого «безумного» свершения? Ведь ранее до них этого не делал никто. Во многом ,это был билет в одну сторону. Что двигало этими детьми той большой войны? Наверное, ответ и кроется в том, что это были дети героев.

«Конечно, Сергей Королев, а также Гагарин и его поколение понимали всю опасность задумки, подвига. Но наш советский человек привык к тому, что мы трудностей не боимся и полетим хоть к черту. Мы ведь даже собрались было лететь на корабле, который, предположительно, должен был облететь Луну. Шаталов, Елисеев и все остальные», — вспоминает в беседе с Expert.ru советско-российский летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, лауреат Государственных премий СССР и РФ Виктор Савиных. «Когда мы летали с Джанибековым, про нас тоже поговаривали, что у нас билет в одну сторону. Но ничего, как-то справились», — сказал Савиных.

Космонавтам и астронавтам теперь уже сравнительно легко отправляться на орбиту: ведь если будет какой-то сбой, то, в любом случае, в их багаже опыт свыше пятисот тех, кто до них побывал в космосе за эти долгие шестьдесят лет. У Юрия Гагарина и его поколения предшественников не было: они были пионерами. Как говорят сегодня европейские астронавты, чем ближе к старту, тем сильнее начинаешь ценить подвиг Гагарина, совершенный им в далекий погожий апрельский день.

В особенности теперешних покорителей космического пространства поражает то, на какой технике и в каких условиях был осуществлен первый полет человека в космос. Техника в те времена была на таком уровне, что все могло «благополучно» обернуться катастрофой в самый неподходящий момент.

Чего стоит только то, что при возвращении первого космонавта приборно-двигательный отсек не отделился от корабля, и последний вращался, можно сказать, на грани допустимого. И только лишь после того, как сгорели крепления, спускаемый аппарат принял «нужное» положение. Гагаринский героизм усиливает еще и тот факт, что посланец из СССР катапультировался, а не «комфортно» приземлился в спускаемом аппарате.

Этот первый полет был днем победы нашей страны прежде всего над собой, это была уже новая победа — победа технологически мощной страны, говорит космонавт Виктор Савиных. Особенно это ценно в условиях колоссальной послевоенной разрухи. «Страна пережив такую бойню, умудрялась развиваться, строиться», — отмечает Савиных.

Первый полет Гагарина он молодым парнем встретил в рядах Советской армии, рассказывает космонавт. «Это все произошло утром 12 апреля 1961 года. Дневальный вбежал в казарму и кричит: «Боевая тревога!». Мы повыскакивали в коридор, стоим и ждем решения командира. И в какой-то момент из бумажного репродуктора зазвучал вещающий о событии голос Левитана. Трудно передать словами то состояние сейчас. И после этого окрик:«Отбой тревоги, все на митинг!». «Вот так я встретил этот день новой победы нашей страны», — сказал Савиных. Впоследствии он и Владимир Джанибеков прославятся в качестве экстремалов, достойных подвига Гагарина — они станут спасателями «мертвой» станции «Салют-7».

Сам Гагарин изначально мечтал покорять Арктику на самолетах, как и его кумир — легендарный Валерий Чкалов. Об этом рассказывал прессе тех лет сам космонавт. «Перед поколением Гагарина стояло целое поколение военных героев. Это ощутимо вдохновляло их на самые невероятные подвиги, — рассказал лётчик-космонавт Российской Федерации и герой России Михаил Корниенко. — Примеров геройских к 1961-му году было предостаточно. Им было от кого отталкиваться».

«Сегодня нам немного должно быть стыдно, что мы утратили по разным причинам первенство в освоении космоса, — говорит космонавт Корниенко. — Хотя, признаться, пока мы не так сильно отстали, как это иногда кажется. Некоторое отставание намечается. Но нет повода заламывать руки и рвать волосы. При этом это повод задуматься и нарастить усилия. Конкуренты нам только китайцы и американцы. Нам же сегодня нужны новые ракеты-носители. Далеко не всякая страна на них способна».

А пока гонка за освоение космического пространства и других планет мало-помалу нарастает. В последнее время даже воскресли имеющие теоретическое обоснование разговоры о полетах к Венере. К слову, пилотируемый облёт Венеры рассматривался НАСА еще в середине 1960-х годов, но осуществлен так и не был. «Полет же на саму Венеру, увы, фантазии: огромная температура и громадное давление на поверхности будут этому катастрофической помехой, — говорит космонавт Михаил Корниенко». Зато пилотируемый полет на Марс, по словам космонавта, очень даже реален, но «лишь после того, как мы решим общечеловеческие дрязги». «Луна и Марс — наиболее перспективные цели для подвигов новых космонавтов и астронавтов», — убежден Корниенко. По его мнению, полет на Луну обошелся бы нам дешевле, чем на Марс. «Полет на Луну реальнее и осуществимее всего остального», — уверен российский космонавт.

«Но полет на Луну сегодня по-прежнему сверхзатратный проект, который, на мой взгляд, не в состоянии потянуть даже США. Они это с трудом смогут, если вообще смогут, — говорит Михаил Корниенко. — сегодня полноценного тяжелого носителя нет ни у кого. А без таких ракет-носителей продолжать дальнейшее освоение космоса проблематично».

По словам космонавта, в настоящее время проект такой ракеты в России разрабатывается, но пока все это остается лишь на бумаге.

А в это время у разных стран все больше зреют планы на добычу полезных ископаемых, которые на Земле в перспективе начнут заканчиваться, а также перспектива создания колоний землян на других планетах. «Однако без новых средств доставки и сверхновых двигателей реализация этих целей невозможна, поскольку это категорически не окупится. Даже доставка каких-нибудь алмазов с Луны — все еще исключительно нерентабельное занятие, — отмечает космонавт Михаил Корниенко. — Пока же космическая отрасль нашей и других стран мечтает о построении марсианской базы, что будет стоить еще намного дороже».

«Видимо, марсианская база и возможна. Но это будет стоить неимоверных усилий и придется понести неимоверные затраты, — говорит космонавт. — Пока же нам необходимо решить вопросы с эргономикой космических станций, более приспособленных для дальних перелетов человека. Вместимость кораблей (тех же «Союзов») сегодня очень маленькая — еле влезают три человека».

Корниенко обнадежил, что в настоящее время эти проблемы потихоньку все же решаются. «Ведется разработка того же корабля "Орел", в который будут помещаться уже пять человек. Сегодня разрабатывается и новейший носитель», — отметил Корниенко. Все это, по его мнению, позволит постепенно решать все те проблемы, которые сегодня стоят у тех, кто мечтает покорять другие планеты, высаживаться на астероидах, добывать ресурсы с других космических тел.

По словам Виктора Савиных, сегодня даже МКС уже пора заменять на что-то более прогрессивное. «Но для преодоления нашего технического отставания требуется новая школа конструкторов», — резюмировал космонавт.