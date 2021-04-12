Космонавт Михаил Корниенко: «Доставка алмазов с Луны — все еще исключительно нерентабельное занятие»

Ровно 60 лет назад, спустя полтора десятилетия после той войны, когда пережила свое второе рождение наша страна, 12 апреля 1961 года мы смогли показать, что не только умеем побеждать в войнах, но и способны на умопомрачительные, эпохальные технологические прорывы. Тот легендарный полет Юрия Гагарина и по сей день укрепляет веру в себя у всех последующих поколений космонавтов и астронавтов.

Насколько мы сегодня технологически способны завоевывать все новые пяди космоса, готова ли наша страна к мировой гонке освоения других планет в поисках редчайших полезных ископаемых и мест для будущих внеземных баз? Для всего этого России сегодня нужные новые носители, двигатели, и, особенно, новая школа конструкторов, заявили в беседе с Expert.ru космонавты.

Гагарин и его поколение были первыми. Насколько они не боялись этого «безумного» свершения? Ведь ранее до них этого не делал никто. Во многом ,это был билет в одну сторону. Что двигало этими детьми той большой войны? Наверное, ответ и кроется в том, что это были дети героев.

«Конечно, Сергей Королев, а также Гагарин и его поколение понимали всю опасность задумки, подвига. Но наш советский человек привык к тому, что мы трудностей не боимся и полетим хоть к черту. Мы ведь даже собрались было лететь на корабле, который, предположительно, должен был облететь Луну. Шаталов, Елисеев и все остальные», — вспоминает в беседе с Expert.ru советско-российский летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, лауреат Государственных премий СССР и РФ Виктор Савиных. «Когда мы летали с Джанибековым, про нас тоже поговаривали, что у нас билет в одну сторону. Но ничего, как-то справились», — сказал Савиных.

Космонавтам и астронавтам теперь уже сравнительно легко отправляться на орбиту: ведь если будет какой-то сбой, то, в любом случае, в их багаже опыт свыше пятисот тех, кто до них побывал в космосе за эти долгие шестьдесят лет. У Юрия Гагарина и его поколения предшественников не было: они были пионерами. Как говорят сегодня европейские астронавты, чем ближе к старту, тем сильнее начинаешь ценить подвиг Гагарина, совершенный им в далекий погожий апрельский день.

В особенности теперешних покорителей космического пространства поражает то, на какой технике и в каких условиях был осуществлен первый полет человека в космос. Техника в те времена была на таком уровне, что все могло «благополучно» обернуться катастрофой в самый неподходящий момент.

Чего стоит только то, что при возвращении первого космонавта приборно-двигательный отсек не отделился от корабля, и последний вращался, можно сказать, на грани допустимого. И только лишь после того, как сгорели крепления, спускаемый аппарат принял «нужное» положение. Гагаринский героизм усиливает еще и тот факт, что посланец из СССР катапультировался, а не «комфортно» приземлился в спускаемом аппарате.

Этот первый полет был днем победы нашей страны прежде всего над собой, это была уже новая победа — победа технологически мощной страны, говорит космонавт Виктор Савиных. Особенно это ценно в условиях колоссальной послевоенной разрухи. «Страна пережив такую бойню, умудрялась развиваться, строиться», — отмечает Савиных.

Первый полет Гагарина он молодым парнем встретил в рядах Советской армии, рассказывает космонавт. «Это все произошло утром 12 апреля 1961 года. Дневальный вбежал в казарму и кричит: «Боевая тревога!». Мы повыскакивали в коридор, стоим и ждем решения командира. И в какой-то момент из бумажного репродуктора зазвучал вещающий о событии голос Левитана. Трудно передать словами то состояние сейчас. И после этого окрик:«Отбой тревоги, все на митинг!». «Вот так я встретил этот день новой победы нашей страны», — сказал Савиных. Впоследствии он и Владимир Джанибеков прославятся в качестве экстремалов, достойных подвига Гагарина — они станут спасателями «мертвой» станции «Салют-7».

Сам Гагарин изначально мечтал покорять Арктику на самолетах, как и его кумир — легендарный Валерий Чкалов. Об этом рассказывал прессе тех лет сам космонавт. «Перед поколением Гагарина стояло целое поколение военных героев. Это ощутимо вдохновляло их на самые невероятные подвиги, — рассказал лётчик-космонавт Российской Федерации и герой России Михаил Корниенко. — Примеров геройских к 1961-му году было предостаточно. Им было от кого отталкиваться».