Курс доллара: эксперты сделали плохой прогноз для рубля

Пятницу, 9 апреля рубль вновь завершил в минусе к основным резервным мировым валютам – четвёртую неделю подряд курс доллара уходит на выходные подминая под себя «деревянный» (курс доллара онлайн в режиме реального времени СМОТРИТЕ, КЛИКНУВ НА ЭТИ СЛОВА).

Напомним, вечером в пятницу при закрытии основной сессии на Московской бирже курс доллара составлял 77,43 руб., что на 93 коп. дороже, чем было неделю назад. Очень мощно подорожала за неделю и единая валюта ЕС – вечером в пятницу курс евро был 92,13 руб. Таким образом «европеец» прибавил за 7 дней более 2,00 руб., а нацвалюта продолжила болезненно реагировать на обострение ситуации в Донбассе, которое грозит новыми санкциями против нашей страны.

Эксперты назвали факторы ослабления рубля

Накануне стал известно, в Европейской народной партии – ведущей фракции Европарламента (ЕП) – считают, что США и страны Старого света должны ужесточить антироссийские санкции. Такое заявление сделал лидер этой партии в ЕП Манфред Вебер.

В интервью медиа группе Funke, он отметил, что наша страна якобы продолжает курс «опасных провокаций», а предполагаемое перемещение войск к границе Украины является испытанием для всего Запада.

«Антироссийские санкции необходимо ужесточить при эскалации ситуации на востоке Украины. Здесь даже можно прибегнуть к радикальным ограничительным мерам, таким как отключение РФ от платёжной системы SWIFT и санкциям против госдолга России», – подчеркнул Вебер.

На «низком старте» находится и администрация Белого дома, где недвусмысленно дали понять, что Россию ждут очень жёсткие санкции. При этом представители Демократической партии, объединившись с некоторыми «ястребами» от республиканцев в буквальном смысле этого слова требуют от президента США, чтобы санкции против Москвы были не только персональными, но и направлены на отдельные секторы российской экономики. Продолжаются атаки и на «Северный поток – 2».

В такой ситуации глобальные игроки бегут из рублёвых активов, ослабляя и без того не совсем могучий сейчас рубль. Об этом, в частности, заявил Владимир Евстифеев из банка «Зенит». Он напомнил, что рубль все последние сессии находится в числе лидеров по ослаблению к доллару.

По его мнению, обострение ситуации на Украине и жёсткая риторика Москвы и Вашингтона не позволяют рублю не то, чтобы укрепляться, а хотя бы просто оставаться стабильно слабым.

В этой обстановке инвесторы бегут из российского внутреннего долгового рынка. Поэтому геополитическая премия в обменных курсах рубля продолжит только расти. Надо также понимать, что при укреплении индекса доллара давление на рубль будет и дальше нарастать, так как игрокам придётся учитывать не только локальную специфику, но и общие факторы для рынков развивающих стран. В этой связи на этой неделе мы ждём пару доллар-рубль возле 77,50», – предположил эксперт.

Прогнозы экспертов по курсу рубля. Падение продолжится

Владимир Зотов из УБРиР напомнил, что начало прошедшей недели охарактеризовалось высокой волатильностью российской валюты, что стало следствием геополитической повестки.

Как подчеркнул он, возникшее напряжение на Украине, учения НАТО вблизи российских границ и новости о возможном появлении американских кораблей в Чёрном море – крайне негативно повлияли на курсовую динамику.

«В результате в течение прошедшей недели курс доллара подрастал до 78,00 руб., а курс евро – до 92,00. При этом одним из главных драйверов рынка сейчас является геополитическая повестка. В сложившейся ситуации мы не ждём существенных изменений курсов. На начавшейся неделе курс рубля к доллару мы видим в коридоре 77,00-78,00. Курс евро – в диапазоне 91,00-92,00. Кроме того, мы не сомневаемся, что будет сохраняться высокая волатильность рубля», – предположил Зотов.

В Универ Капитал прогнозируют, что в начале этой неделе пара доллар-рубль будет находиться в переделах 76,50-78,00, а пара евро-рубль в коридоре 89,80-92,00.

Максим Тимошенко из банка «Русский стандарт» также отметил, что против всех отечественных активов, в том числе и против рубля выступают сейчас опасения новых жёстких антироссийских санкций и обострение ситуации на юго-востоке Украины.

«Эти факторы давление вынуждают глобальных инвесторов минимизировать риски и уходить в более защитные активы. А вот продаж иностранной валюты в виде выручки со стороны экспортеров мы пока не видим. В ближайшие дни мы ждём, что падение рубля продолжится, курс доллара подберётся в паре с рублём ближе к 78,50, курс евро ожидаем возле 93,00», – прогнозирует он.

Без особого оптимизма оценивает ближайшие перспективы рубля и Виталий Громадин из «БКС Мир Инвестиций». При этом он считает, что помимо тяжёлого для нашей страны геополитического фона на рубль также сейчас давят и другие факторы. Как напомнил эксперт, это ситуация с COVID-19. В частности, она ухудшатся в развивающихся странах. Например, количество новых заболевших коронавирусом в Индии превышает 130 тыс. ежедневно. Бьёт рекорды и Турция. В этой стране новых заболевших более 50 тыс. в день, отметил Громадин.

«Помимо этого, доходность десятилетних ОФЗ продолжает рост и сейчас находится на уровне 7,36%. Всё это в совокупности, плюс возможные санкции и обострение конфликта в Донбассе может отправить пару доллар-рубль к отметке в 78,00», – резюмировал он.

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