Лавров сделал ряд заявлений по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, находящийся с визитом в Египте, заявил об опасности обострения ситуации на Донбассе. «Это может плохо кончиться, потому что в погоне за восстановлением своего рейтинга нынешний киевский режим вполне может сорваться на безрассудные действия. Мне кажется, уроки должны были быть извлечены в 2014 году. К сожалению, это пока не так. Пока мы не наблюдаем подтверждения этой истины, усвоенной, мы надеялись, всеми теми, кто поощрял антироссийские русофобские настроения украинского руководства, и кто поощрял отсутствие какого-либо желания и прошлого правительства, и нынешнего правительства в Киеве выполнять международно-правовые договоренности, закрепленные резолюцией Совета Безопасности, которая одобрила минские соглашения. Это может плохо кончиться, потому что в погоне за восстановлением своего рейтинга нынешний киевский режим вполне может сорваться на безрассудные действия», – цитирует Лаврова «РИА Новости».

Лавров заявил о недоверии к словам украинских властей о нежелании начинать военные действия на Донбассе. «Киев после «Революции достоинства» нападал на свой народ и с тех пор ведет войну против собственного народа, объявив их террористами, хотя жители Донбасса ни на кого на остальной территории Украины не нападали», – напомнил Лавров.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства России предостерег ряд стран от «подпитки милитаристских настроений» Киева.

«Всем ответственным странам, с которыми мы общаемся, Турция одна из них, настоятельно рекомендуем проанализировать ситуацию, вечные воинствующие заявления киевского режима и предостерегаем их от того, чтобы они подпитывали милитаристские настроения... Что касается военной активности Соединенных Штатов, включая проходы кораблей в Черное море, это происходит регулярно. Сейчас это делается особенно напористо, сопровождается агрессивной риторикой, задаются вопросы, а что делает Российская Федерация на границе с Украиной. Ответ очень простой: мы там живем, это наша страна. А вот что делают Соединенные Штаты в виде своих кораблей, военнослужащих, которые постоянно организуют какие-то мероприятия по линии НАТО на Украине, в тысячах километров от своей собственной территории – этот вопрос пока остается без ответа», – сказал Лавров.