Microsoft планирует купить компанию Nuance за $16 млрд

Microsoft Corp. ведет переговоры о покупке компании Nuance Communications Inc., являющейся разработчиком решения для распознавания речи и текстов, сообщают американские СМИ, ссылаясь на информированные источники. Стоимость сделки оценивается примерно в $16 млрд. По данным журналистов, переговоры находятся в активной стадии, и в ближайшее время может быть сделано объявление о сделке.

Microsoft предлагает заплатить по $56 за акцию Nuance, что на 23% превышает стоимость на закрытие рынка в пятницу, 9 апреля. В случае успешного завершения переговоров и согласия сторон, сделка может стать для Microsoft второй по сумме после приобретения в 2016 году LinkedIn за $27 млрд, пишет CNBC.

Компания Nuance основана в 1992 году, ее штат насчитывает 7,1 тыс. человек. Чистая прибыль в четвертом квартале составила $7 млн., при этом выручка стала меньше на 4% и составила $346 млн. По итогам торгов 9 апреля котировки акций Microsoft выросли на 1%, Nuance — на 0,8%.

С начала текущего года рыночная стоимость Nuance повысилась на 3,4%, за последние 12 месяцев — на 168% и составляет сейчас около $13 млрд. Капитализация Microsoft выросла с начала 2021 года на 15%, за последние двенадцать месяцев — на 55%.