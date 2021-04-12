«Моральный кодекс» отпразднует 30-летие большим концертом

Поздравить юбиляров приедут Гарик Сукачёв, Валерий Сюткин, Дима Билан, Николай Расторгуев, Кристина Орбакайте, Владимир Пресняков, Николай Фоменко, Александр Маршал, группы «Тараканы!», «Танцы Минус» и ARTEMIEV и многие другие.

Столичная группа «Моральный кодекс» уже четвёртый десяток лет является признанным эталоном профессионализма и хорошего вкуса. Формально команда была основана в 1989 году бывшими музыкантами коллективов «Скандал», «Автограф» и «Цветы», а ее название появилось только год спустя, осенью 90-го, что и считается началом отсчета жизни коллектива. Группа не перестаёт работать над новым материалом и готовит к выпуску седьмой студийный альбом.

Большой юбилейный концерт был перенесён с ноября 2020 года. И к новой дате «Моральный кодекс» приготовил ещё больше сюрпризов и специальных номеров, которые придутся по душе всем поклонникам творчества коллектива. Приходите петь хором и поздравлять юбиляров 16 апреля в Crocus City Hall!

Дата: 16 апреля

Место праздника: Crocus City Hall, Красногорск, Международная ул., 20

Время начала: 20.00

Билеты по ссылке: https://glavclub.com/moralny-kodeks